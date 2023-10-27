О поддержке Украины и ответственности РФ: выводы ЕС на саммите в Брюсселе

Европейский совет решительно осуждает войну России против Украины и заявляет, что поддержка нашей страны остается неизменной.

Такой вывод был сделан лидерами Европейского союза во время заседания Европейского совета 26-27 октября в Брюсселе.

— Европейский совет вновь заявляет о своем решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая представляет собой явное нарушение Устава ООН, и подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее право на самооборону от российской агрессии. ЕС продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется, — отмечается в документе.

ЕС и его государства-члены “будут продолжать оказывать устойчивую военную поддержку Украине, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также двустороннюю помощь со стороны государств-членов”.

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— Европейский совет подчеркивает важность усилий государств-членов и, в ближайшем будущем, необходимость ускорить оказание военной поддержки Украине, чтобы помочь удовлетворить ее насущные военные и оборонные потребности, включая ракеты и боеприпасы, в частности, инициативы по артиллерийским боеприпасам предоставить один миллион снарядов, а также систем противовоздушной обороны для защиты своего населения и своей критической и энергетической инфраструктуры, — говорится в выводах.

Касаясь долгосрочной перспективы, лидеры ЕС заявляют, что “Европейский Союз и государства-члены вместе с партнерами внесут свой вклад в будущие обязательства по обеспечению безопасности Украины, что поможет Украине защитить себя, противостоять усилиям по дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем”.

Относительно гуманитарной поддержки отмечается, что “перед лицом продолжающихся атак России на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру Украины ЕС и его государства-члены будут активизировать ее предоставление.

Для успешного прохождения зимы в условиях войны планируется обеспечение нашей страны следующим оборудованием:

электрогенераторами,

силовыми трансформаторами,

мобильными тепловыми станциями,

высоковольтным и осветительным оборудованием.

Кроме того, лидеры ЕС заверили, что “Европейский Союз и его государства-члены продолжат активизировать дипломатические усилия и сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы обеспечить максимально широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, а также ключевых принципов и целей украинской формулы мира, с целью проведения глобального саммита мира”.

Также отмечается, что РФ и ее руководство должны нести ответственность за причиненные разрушения и совершенные преступления.

— Европейский Совет призывает продолжить работу, в том числе в Основной группе, над усилиями по созданию трибунала для судебного преследования за преступление агрессии против Украины, который пользовался бы самой широкой межрегиональной поддержкой и легитимностью, а также в направлении создания будущего компенсационный механизм. Более того, Европейский совет выражает поддержку работе Международного уголовного суда и осуждает попытки России подорвать его международный мандат и функционирование, — прописано в выводах.

Лидеры также заверили, что Европейский Союз “по-прежнему поддерживает восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами, включая процесс разминирования”.

Кроме того, лидеры ЕС вновь заявляют, что “Россия и ее руководство должны нести полную ответственность за ведение агрессивной войны против Украины и другие наиболее серьезные преступления по международному праву”.

Лидеры также “самым решительным образом” осудили незаконную депортацию и передачу РФ и Беларуси украинских детей и других гражданских лиц и призвали их немедленно обеспечить их безопасное возвращение.

— Способность России вести агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полной и эффективной реализации и предотвращения их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками. Европейский совет осуждает продолжающуюся военную поддержку агрессивной войны России со стороны Ирана и Беларуси. Он также призывает все страны, особенно КНДР, не оказывать материальную или иную поддержку агрессивной войны России. Европейский Союз активизирует свою работу с партнерами по противодействию ложным российским рассказам и дезинформации о войне, — сказано в выводах.

Лидеры также констатировали, что ЕС “глубоко разочарован тем, что российский парламент принял закон об отзыве ратификации Российской Федерацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)”.

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