С 10 октября по 26 октября российские войска понесли потери в 5 тыс. человек убитыми и ранеными, а также лишились 400 единиц бронетехники в районе Авдеевки и Марьинки (юго-западнее Донецка).

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляют, что российские войска используют меньше бронетехники под Авдеевкой, хотя, возможно, они перегруппировываются для повторных крупных механизированных атак.

Спутниковые кадры подтвердили, что в период с 10 по 20 октября оккупанты потеряли в районе Авдеевки не менее 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков.

Сейчас смотрят

Также сообщается, что российское командование перебросило дополнительные силы на Авдеевский фронт, чтобы компенсировать большие потери в живой силе и сохранить способность российских военных продолжать наступление.

Однако российскому командованию, скорее всего, будет трудно восполнить потери в технике, особенно в бронетехнике, считают аналитики. Потому что потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения сильно повлияли на ведение механизированных боев в ходе наступления российских войск зимой — весной 2023 года. А это тогда привело к дальнейшим потерям в беспорядочных механизированных атаках под Угледаром Донецкой области в январе и феврале 2023 года.

Огромные потери в районе Угледара, вероятно, не позволили российскому командованию перейти к наступлениям на других фронтах.

А вот недавние потери российской техники в районе Авдеевки, по-видимому, намного больше, чем потери техники в районе Угледара.

Пока не ясно, удержит ли перспектива дальнейших потерь российское командование от проведения очередных атак под Авдеевкой.

Россия развернула свою оборонно-промышленную базу для восполнения нехватки техники, но этих масштабов далеко не достаточно для компенсации совокупных потерь техники в Украине.

По словам аналитиков, потери российской техники в районе Авдеевки, вероятно, приведут к еще более выраженному дефициту и отсутствию любого прогресса, а также к деградации механизированных боевых возможностей.

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.