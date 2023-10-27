В последнее время войска РФ запускают по территории Украины небольшое количество дронов-камикадзе Shahed (Шахед). Такая тактика направлена на определение слабых мест в украинской противовоздушной обороне.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал ведущей телемарафона Єдині новини Яне Брензей.

Он напомнил, что Шахеды – это дальнобойное оружие, способное точно попадать в цель. Эти дроны имеют GPS-навигацию, с помощью которой двигаются по проложенному маршруту.

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Они способны лететь далеко, постоянно меняя маршрут.

– Таким образом, даже небольшое количество БпЛА, которые враг применяет, проводят маневры по Украине и определяют, где их там лучше сбивают, а где хуже. Это позволяет врагу делать выводы о силах и средствах, находящихся в том или ином регионе, и учитывать эту информацию при планировании последующих атак. То есть у них такая разведывательная функция, — подчеркнул Игнат.

Спикер обратил внимание, что даже небольшое количество дронов, например 5-6 БпЛА, враг отправляет не просто “полетать” над Украиной, а уничтожить конкретные объекты.

Если речь идет об 11 или 15 дронах, они также “фактически никогда не летают вместе”, а разлетаются по разным маршрутам.

– Это позволяет врагу проводить сбор важной информации о силах и средствах, – добавил Игнат.

Спикер уточнил, что даже один Шахед является грозным оружием, которое нужно уничтожать. Ведь в случае попадания в уязвимое место эти дроны могут повлечь серьезные последствия.

Последняя атака дронов: что известно

В ночь на 27 октября войска РФ двумя волнами атаковали Украину беспилотниками Shahed-136/131. Во время каждой из волн они запускали по три дрона.

Украинские военные сбили пять из шести Шахедов: два – в Николаевской области и три – в Херсонской. Однако есть попадание в объект инфраструктуры.

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