Удар вблизи ХАЭС, бои возле Авдеевки и новые военные пакеты для Украины: ключевые события недели

Украина на этой неделе получила новые пакеты военной помощи. Путинские войска несут огромные потери вблизи Авдеевки. А лидеры ЕС одобрили планы по использованию миллиардов евро, полученных от замороженных активов РФ, для помощи Украине.

Что происходило с начала этой недели в Украине и мире – далее в материале.

Войска РФ нанесли удар вблизи Хмельницкой АЭС

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Ночью 25 октября войска РФ нанесли удар по Хмельницкой области дронами Shahed-136/131.

Обломки вражеских беспилотников упали в двух районах – Хмельницком и Шепетовском.

Под удар во время сбивания дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

В городе Славута от взрывной волны при сбивании ударных беспилотников пострадали 18 человек. Были повреждены около 300 многоквартирных домов, частные дома, объекты образования, промышленные предприятия, админздание, магазин, автомобили.

В Нетишине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

– Наиболее вероятно, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция – волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что взрывы не повлияли на работу АЭС или ее подключение к национальной сети. Однако он уточнил, что взрывы прогремели очень близко от станции.

– Тот факт, что много окон на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам не так повезет, – заявил Гросси.

Новые военные пакеты от США, Германии и Дании

На этой неделе новые пакеты военной помощи для Украины выделили сразу три государства-союзника: США, Германия и Дания.

Соединенные Штаты предоставляют вооружение на сумму $150 млн. В пакет вошли: дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS; ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны; зенитные ракеты Stinger; дополнительные боеприпасы для HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; противотанковые системы Javelin; более 2 млн патронов к стрелковому оружию и другое оборудование.

Дания одобрила уже 13-й пакет военной помощи Украине в размере $520 млн. В него вошли танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, дроны и стрелковое оружие.

Пакет помощи от Германии включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T и ракеты к ней, четыре бронетранспортера, БпЛА, кассетные боеприпасы M26 для HIMARS, снаряды и другое вооружение.

Как отмечал канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин предоставит Украине зимний пакет помощи общим объемом в €1,4 млрд. Его важной составляющей будут дополнительные системы ПВО: Patriot, Iris-T, Gepard.

Євросоюз поддержал использование замороженных активов РФ

Лидеры Евросоюза согласовали планы по использованию для помощи Украине миллиардов евро, полученных от замороженных активов РФ.

Западные санкции заморозили €300 млрд, принадлежащих российскому центральному банку. Львиная доля этих средств – €180 млрд – хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Бои возле Авдеевки: оккупанты несут огромные потери

Российские войска на этой неделе не оставляли попыток окружить город Авдеевка (Донецкая область). Они бросали в бой пехоту и механизированные колонны, которые уничтожали украинские военные.

Активная волна наступления оккупантов продолжается с 10 октября. За это время враг потерял более 5 тыс. убитыми и ранеными на Авдеевском и Марьинском направлениях. Уничтожены около 400 единиц бронетехники РФ.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, наши воины остановили оккупантов возле Авдеевки и нанесли врагу немалые потери, которые составляют “по меньшей мере бригаду личного состава”. Бригада может насчитывать от 1 до 8 тыс. человек.

Rheinmetall и Укроборонпром образовали совместное предприятие

Немецкий концерн Rheinmetall и Укроборонпром создали совместное предприятие.

Оно будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, которую Украина получает от западных союзников.

Еще одна задача предприятия – локализация в Украине производства ведущих образцов военной техники Rheinmetall AG.

В секторе Газа погибли двое украинских детей

Число жертв среди украинцев в Израиле возросло до 21.

В секторе Газа погибли по меньшей мере трое граждан Украины, среди которых двое детей – брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать выжила.

При обстреле сектора Газа погибла и 24-летняя украинка Лейла Хижи. Ее новорожденный ребенок остался без матери.

В настоящее время Израиль покинули 3,5 тыс. украинцев, из которых около 520 вылетели эвакуационными рейсами.

По данным МИД Украины, более 350 украинцев хотели бы эвакуироваться из палестинского анклава. Однако контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта не работает, поэтому уехать пока невозможно.

В Конгрессе США хотят разделить помощь Украине и Израилю

На этой неделе Палата представителей Конгресса США наконец-то избрала нового спикера. Им стал республиканец Майк Джонсон.

Это назначение имеет значение для Киева, поскольку на рассмотрении в Конгрессе находится запрос Белого дома на $106 млрд для Украины и Израиля. А среди республиканцев в Палате представителей существуют разногласия по этому вопросу.

Президент США Джо Байден предложил выделить $61,3 млрд для Украины в течение года и около $14 млрд – для Израиля. Однако спикер Майк Джонсон уже объявил, что помощь Украине и Израилю следует разделить и рассматривать отдельно.

В то же время Джонсон заверил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Россия победила в войне против Украины, поскольку это может спровоцировать Китай к похожему шагу в отношении Тайваня.

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