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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украине удалось вернуть тела 50 погибших военных

Украине удалось вернуть тела 50 погибших военных
Фото: Depositphotos

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших военных по результатам проведения репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 27 октября.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины обеспечат надлежащую перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам, чтобы провести следственные действия и судебные экспертизы.

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Возвращение тел стало возможным благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБУ, МВД (Секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВСУ (ЦУ ГВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПСУ, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при участии Международного комитета Красного Креста.

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Война в Украине, Смерть, українські військові
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