Украине удалось вернуть тела 50 погибших военных

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших военных по результатам проведения репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 27 октября.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины обеспечат надлежащую перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам, чтобы провести следственные действия и судебные экспертизы.

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Возвращение тел стало возможным благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБУ, МВД (Секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВСУ (ЦУ ГВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПСУ, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при участии Международного комитета Красного Креста.

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