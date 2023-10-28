Из Купянска и еще 9 населенных пунктов: на Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей
В Харьковской области из трех громад Купянского района будут принудительно эвакуировать семьи с детьми.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что принудительно эвакуируют семьи из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад. Такое решение было принято из-за того, что эта территория находится под постоянными ударами РФ.
Кроме того, детям будет запрещено въезжать в населенные пункты в этих громадах.
Синегубов сообщил, что семьи с детьми вывезут из:
- с. Кондрашовка,
- с. Тищенковка,
- м. Купянск,
- пгт Купянск-Узловой,
- пгт Ковшаровка,
- с. Глушковка,
- с. Колесниковка,
- с. Куриловка,
- с. Новоосиново,
- с. Подолы.
В этих населенных пунктах находится 275 детей.
— Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций, — написал Синегубов в Telegram.
Напомним, что несколько дней назад в восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.
Принудительно эвакуируют семьи с детьми также из Херсонской области.
Фото: Минреинтеграции
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