Из Купянска и еще 9 населенных пунктов: на Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей

В Харьковской области из трех громад Купянского района будут принудительно эвакуировать семьи с детьми.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что принудительно эвакуируют семьи из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад. Такое решение было принято из-за того, что эта территория находится под постоянными ударами РФ.

Сейчас смотрят

Кроме того, детям будет запрещено въезжать в населенные пункты в этих громадах.

Синегубов сообщил, что семьи с детьми вывезут из:

с. Кондрашовка,

с. Тищенковка,

м. Купянск,

пгт Купянск-Узловой,

пгт Ковшаровка,

с. Глушковка,

с. Колесниковка,

с. Куриловка,

с. Новоосиново,

с. Подолы.

В этих населенных пунктах находится 275 детей.

— Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций, — написал Синегубов в Telegram.

Напомним, что несколько дней назад в восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.

Принудительно эвакуируют семьи с детьми также из Херсонской области.

Фото: Минреинтеграции

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.