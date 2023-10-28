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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Из Купянска и еще 9 населенных пунктов: на Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей

Евакуація із Сумщини

В Харьковской области из трех громад Купянского района будут принудительно эвакуировать семьи с детьми.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что принудительно эвакуируют семьи из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад. Такое решение было принято из-за того, что эта территория находится под постоянными ударами РФ.

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Кроме того, детям будет запрещено въезжать в населенные пункты в этих громадах.

Синегубов сообщил, что семьи с детьми вывезут из:

  • с. Кондрашовка,
  • с. Тищенковка,
  • м. Купянск,
  • пгт Купянск-Узловой,
  • пгт Ковшаровка,
  • с. Глушковка,
  • с. Колесниковка,
  • с. Куриловка,
  • с. Новоосиново,
  • с. Подолы.

В этих населенных пунктах находится 275 детей.

— Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций, — написал Синегубов в Telegram.

Напомним, что несколько дней назад в восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.

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Принудительно эвакуируют семьи с детьми также из Херсонской области.

Фото: Минреинтеграции

Война в Украине, Евакуація, Харьковская область
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