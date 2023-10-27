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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Обеспечение обороны и наших наступательных действий: Зеленский провел военный кабинет

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях — Купянск, Авдеевка, Марьинка, Бахмутское и Мелитопольское направления. Один из приоритетов — обеспечение обороны и наших наступательных действий, в частности, дальнобойным оружием и ракетами.

Об этом заявил глава государства в вечернем видеообращении по итогам 611-х суток полномасштабной войны России против Украины.

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Зеленский провел сегодня два международных разговора: с премьер-министром Великобритании и президентом ОАЭ. По его словам, они говорили о совместной защите международного права, реализации Формулы мира и встрече советников на Мальте, которая начнется уже завтра, недопущении масштабной войны на Ближнем Востоке и большей катастрофы для людей.

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили совместные дальнейшие шаги для усиления украинской обороны, в частности, благодаря ПВО и антидроновим средствам.

В то же время есть очень мощный пакет от Германии — именно то, о чем президент договаривался с канцлером Олафом Шольцом.

— Перед зимой — ПВО, еще одна система IRIS-T, ракеты к ПВО, снаряды для артиллерии, радары. Это значительно поможет воинам и защите наших городов, — утверждает президент.

Глава государства провел совещание по укрытиям — обеспечению их готовности и доступности для людей. Обсуждали те задачи, которые ставили, и результаты, которые достигнуты. Проведена полная ревизия всех укрытий в Украине. Создан специальный сайт, на котором можно видеть состояние укрытий и работ с ними.

Контролем укрытий занимается Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В целом на местном уровне в большинстве регионов отнеслись ответственнее к вопросу об укрытиях. Необходимо продолжать эту работу, считает президент.

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— Сегодня — День украинской письменности и языка. Как и всегда, многих в этот день объединил радиодиктант национального единства. И пусть сегодня всех объединит ощущение, как много Украина, украинский язык, все наши украинские люди выдержали, смогли, прошли, пережили и сделали для того, чтобы Украина всегда была свободной и однажды отпраздновала свою победу. Заветную, — подчеркнул он.

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Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Владимир Зеленский, Запорожская область, Куп'янськ, Мар'їнка, Мелітополь, Україна-Росія
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