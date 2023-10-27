ВСУ на юге Украины уничтожили три ракеты Х-59 и два беспилотника Ланцет

На юге Силы обороны Украины уничтожили три управляемые авиационные ракеты Х-59 и два ударных беспилотника Ланцет.

Об этом сообщило Воздушное командование Юг в социальной сети Facebook.

— 27 октября 2023 года в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожено: в Николаевской области — три управляемые авиационные ракеты Х-59; в Херсонской — два ударных беспилотника Ланцет, — говорится в сообщении.

В ночь на 27 октября российские войска двумя волнами атаковали дронами Shahed-136/131 южные области Украины.

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Во время каждой из волн оккупанты выпускали из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ по три беспилотника.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники сбили пять из шести БпЛА: два — в Николаевской области и три — в Херсонской.

Источник: Воздушное командование Юг

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