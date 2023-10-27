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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи оккупантов и 11 вражеских ББМ ‒ Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные накануне ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Таким образом на 611-е сутки полномасштабной войны России против Украины потери личного состава армии РФ достигли уже более 297,5 тыс.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли четыре вражеских танка, 11 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

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Потери РФ на 27 октября 2023

  • личного состава – около 297 680 (+560),
  • танков ‒ 5 145 (+4),
  • боевых бронированных машин – 9 726 (+11),
  • артиллерийских систем – 7 162 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 834,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 556,
  • самолетов – 320,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 390 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 1 538,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 513 (+6),
  • специальной техники – 1 011 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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