ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи оккупантов и 11 вражеских ББМ ‒ Генштаб

Украинские военные накануне ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Таким образом на 611-е сутки полномасштабной войны России против Украины потери личного состава армии РФ достигли уже более 297,5 тыс.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли четыре вражеских танка, 11 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

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В небе над Украиной ВСУ приземлили один беспилотник оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 27 октября 2023

личного состава – около 297 680 (+560),

танков ‒ 5 145 (+4),

боевых бронированных машин – 9 726 (+11),

артиллерийских систем – 7 162 (+7),

реактивных систем залпового огня – 834,

средств противовоздушной обороны ‒ 556,

самолетов – 320,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 390 (+1),

крылатых ракет ‒ 1 538,

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 513 (+6),

специальной техники – 1 011 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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