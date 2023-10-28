Цифровая база SORC: как харьковские полицейские вычисляют российских преступников

Харьковские полицейские вместе с айтишниками создали цифровую базу SORC, где собрали всю имеющуюся информацию о враге — основой послужили документы, оставленные оккупантами в помещениях, которые они использовали как штабы.

Прошлогоднее сентябрьское контрнаступление стало большой неожиданностью для российской армии, оккупанты так быстро убегали, что оставили не только технику, но и секретные документы — о военных операциях, составе войск, находившихся на Харьковщине и даже собственные преступления.

База SORC — это 2,5 терабайта информации, которую харьковские полицейские называют библиотекой российских военных преступлений. Она станет вспомогательной будущим поколениям следователей, которые будут расследовать российские преступления, однако уже сейчас благодаря этой базе полицейские вычисляют российских преступников.

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Владимир Ногин из села Петро-Ивановка Купянского района. В сентябре прошлого года Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт от оккупации, однако и сейчас там опасно — линия фронта в километрах пяти. Когда 24 февраля 2022 года колонны техники с триколорами зашли в Петро-Ивановку, Владимир был на работе — охранял агропредприятие.

— Когда они зашли в село, приехало и российское телевидение, они говорили “освободители”, теперь я могу просто сказать — “грабители”, вот и все, — говорит Владимир.

К нему на работу оккупанты пришли в июне, сначала забрали телефон, а на второй день — ноутбук.

— Говорили, что проверят, вдруг я что-то куда-то передавал. Я говорю, что ничего не передавал, у нас там слабый интернет был, куда там что-то передавать! — вспоминает мужчина.

Владимир говорит — ему угрожали оружием, а женщину, которая была рядом, обещали изнасиловать толпой:

— Говорит, застрелю тебя, вывезу – и никто тебя искать не будет! Там женщина еще сидела, тебя, говорят, отведем под пистолетом и на толпу отдадим ребятам.

Владимир запомнил — один из оккупантов был командиром роты, через его приспешников узнал фамилию. Эту информацию, уже после освобождения села, передал полицейским. Благодаря базе SORC, те быстро вычислили, кто он и откуда, а во время следственных действий Владимир узнал своего обидчика по фотографии.

— Среди предоставленных вам 4 фотоснимков, есть ли лицо, совершившее уголовное преступление в отношении вас? — Да. — Кого вы узнаете? — Вот этого! — Лицо под номером три? — Да. — Что это за лицо? — Насколько я знаю, он был командир роты, — Владимир Ногин показал пальцем на фотоснимок с российским оккупантом.

До объявления подозрения следователи не называют фамилию оккупанта, однако утверждают — на нем не одно преступление. Есть свидетели, которые сообщили, что этот же российский военный угнал их автомобиль. Они также узнали его на фото.

Цифровая база SORC заработала в середине октября. Это замысел харьковских следователей, которые должны были обрабатывать огромное количество бумажных документов, объясняет начальник Следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

После успешного контрнаступления ВСУ в сентябре прошлого года в деоккупированных селах и городах следователи нашли огромное количество документов, которые оставили российские военные. В школах, летних лагерях, санаториях, отделах полиции, жилых домах — везде, где оккупанты базировались, создавали так называемые штабы, застенки, следователи изымали документы, в том числе и секретные.

— Они бросали все: секретные документы, списки своих российских военных — это сотни мешков с документами! — говорит Болвинов.

Среди найденных документов есть докладные записки “народной милиции” и российских военных подразделений по документации преступлений, которые они совершали, но это скорее исключение, говорит Болвинов. Есть наградные листы, из которых ясно, за какие именно преступления против Украины отмечали оккупантов, карты минирования, изымали также информацию на электронных носителях.

— Нашли рапорты об их “боевых победах”, кто когда выходил на позиции, кто работал снайпером, пулеметчиком, кто был командиром, кому какое имущество было отдано в пользование. Они вели списки людей с позывными, с их персональными данными, паспортными данными, — рассказывает главный следователь полиции Харьковщины.

Совместно с оперативными работниками, киберполицейскими, СБУ и ГУР полицейские идентифицируют российских военных, чтобы доказать их причастность к преступлениям, рассказывает Болвинов.

В полицию обращаются люди, которые пострадали от российских военных — это разные преступления: от угона имущества, автомобилей, разрушений домов, до убийств, ограблений, изнасилований. Они хотят, чтобы их обидчики понесли наказание, говорит Болвинов, но это тяжелая и кропотливая работа, ведь часто пострадавшие знают лишь имя, воинское звание оккупанта или позывной.

— Мы имеем наибольшее в Украине количество мест, где россияне удерживали пленных — гражданских людей. Они пропускали их через застенки, издевались, били, подвергали пыткам. Для нас очень важно установить, кто именно находился в этом месте, очень важно, чтобы мы идентифицировали этого российского военного и очень важно, чтобы человек узнал своего палача.

Но россияне помогли полицейским расследовать преступления против самих себя. Сергей Болвинов демонстрирует цифровую базу SORC — сотни мешков с документами превратились в 2,5 терабайта информации о российских военных и их преступлениях. Помогли ее создать харьковские айтишники, а к оцифровке информации привлекли не только следователей, но и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

— Раньше, представьте, следователи, расследующие военные преступления, чтобы найти данные конкретного человека, обращались к этому большому количеству документов, надо было перелистывать их, найти в мешке определенный список по тому месту, где расследуется преступление. Сейчас это все оцифровано, — рассказывает главный следователь Харьковщины.

Вся информация отсортирована, говорит Болвинов, поэтому через поисковик можно найти населенный пункт, где российские военные совершили преступление или найти оккупанта по фамилии, позывному, званию. База выдаст все, что есть по данному запросу.

— Мы в первую очередь предоставляем доступ следователям военного отдела, которые расследуют военные преступления, ну и, безусловно все другие службы, все другие правоохранительные органы могут пользоваться нашей базой данных, чтобы раскрывать преступления, — говорит Болвинов.

Болвинов говорит, что идея создания электронной базы появилась не сразу, даже советовались с иностранными партнерами, которые консультируют харьковских полицейских по расследованию военных преступлений, чтобы перенять их опыт.

— Но мы поняли, что у нас ситуация более уникальная и нам нужно что-то разработать под себя. К примеру, опыт Хорватии в расследовании военных преступлений говорит нам, что только через три года, только после окончания войны, они начали расследовать военные преступления. В противовес им, харьковская полиция с первого дня, с первой минуты полномасштабного вторжения фиксирует и расследует российские военные преступления, — говорит Болвинов.

Этой базой будут пользоваться будущие поколения следователей, говорит Болвинов, ведь война еще продолжается, а уже сейчас харьковские полицейские расследуют более 17 тысяч уголовных производств, связанных с преступлениями врага.

— Это дело не на год, не на два, поэтому для нас важно, чтобы мы сохранили эти доказательства, чтобы в будущем всех российских военных, совершивших военные преступления, привлечь к уголовной ответственности. Каждый должен быть наказан, — убежден Болвинов.

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