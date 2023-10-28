За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Ежегодно 28 октября Украина отмечает День освобождения от нацистских оккупантов.
Трагедия Второй мировой войны не обошла ни одну украинскую семью, однако с каждым годом очевидцев тех событий становится все меньше.
К 79-й годовщине Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков Факты ICTV подготовили самые главные цифры и архивные фото событий, а также объясняют, почему название этой даты не совсем соответствует действительности.
Так фашисты или нацисты?
Германо-советская война началась 22 июня 1941 года.
В тот же день нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в сообщении на советском радио впервые заявил, что Третий Рейх (Германия времен Адольфа Гитлера) — это фашистское государство.
— Фашистская Германия совершила разбойное нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессору. Правительство призывает граждан и гражданок Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, советского правительства и нашего великого вождя — товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
На самом же деле тогдашняя Германия имела больше общего с Советским Союзом, чем с фашистской идеологией.
Несмотря на прекрасные международные отношения между Рейхом и СССР в 1930-х годах, уже в начале развертывания Второй мировой войны стало понятно, что конфликт между двумя тоталитарными государствами неизбежен.
Поскольку с врагом не хотелось иметь ничего общего, в советской прессе начал широко употребляться термин “фашистская Германия”.
По мнению исследователей, это легко объяснить. Советская идеология предполагала построение социализма, а немецкая провластная партия Адольфа Гитлера была национал-социалистической.
Вождь Сталин хотел избежать любых ассоциаций с фюрером Гитлером, таким образом единолично обвинив Германию в развертывании войны в Европе.
Единственным в мире государством с фашистским строем оставалась Италия: случаи участия в войне на территории Украины итальянских войск единичны.
Поэтому, несмотря на советскую пропаганду, войска Германии следует называть нацистскими.
Окончательное освобождение Украины
В течение первых четырех месяцев немецко-советской войны была оккупирована вся материковая часть Украины. Советские войска до последнего защищали Севастополь, однако вынужденно ушли из города в июле 1942 года.
Большинство областей современной Украины находились под немецкой оккупацией от двух до трех лет.
Ключевыми в поражении Рейха стали Сталинградская битва в феврале 1943 года и события на Курской дуге в июле 1943 года, которая вошла в историю как одна из самых масштабных танковых битв Второй мировой войны.
Именно после успешной контратаки начались первые попытки советских войск освободить украинские земли.
Хронология освобождения:
- Харьков — 23 августа 1943 года;
- Киев — 6 ноября 1943 года;
- Днепр — 23 декабря 1943 года;
- Одесса — 14 апреля 1944 года;
- Львов — 27 июля 1944 года.
Параллельно осуществлялись Житомирско-Бердичевская, Корсунь-Шевченковская, Ровенско-Луцкая, Криворожская, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская военные операции.
По состоянию на 28 октября 1944 года советские войска окончательно оттеснили немцев к границе. Однако оставался еще один город — Чоп.
Уже на следующий день нацистская армия покинула город, однако вскоре начала контрнаступление.
В течение недель отдельные районы Чопа — важного железнодорожного узла на границе Словакии, Венгрии и Закарпатской Украины — переходили из рук в руки.
Окончательная дата освобождения Чопа — 23 ноября 1944 года. Сейчас это самый западный населенный пункт Украины.
Война в цифрах
Считается, что потери Украины в годы нацистской оккупации составляют 5,2 млн человек.
Из них 3 млн — мирное население, из которого 1 млн — лица еврейской национальности. Остальные потери — 2,2 млн — связывают с катастрофическим ростом уровня смертности.
По данным демографов, довоенная численность населения в Украине восстановилась лишь через 13 лет, в 1959 году.
Для подведения итогов относительно потерь Украины во Второй мировой войне необходимо учесть ряд факторов.
Гражданские и военные потери всегда подсчитывались отдельно: как раз тут и начинаются сложности.
Во-первых, украинцы участвовали не только в советских сражениях. Известно о десятках тысяч украинцев в рядах войск США, Великобритании, Польши и Финляндии, однако ведение статистики потерь в каждой стране отличалось.
Во-вторых, в СССР не следили за гражданскими потерями во время войны, а по завершении боевых действий приблизительные статистические данные не до конца отражали реальную картину.
До войны немало областей современной Украины пережили Голодомор и репрессии 1937 года, и данные о миллионах погибших скрывались.
Помним
Ежегодно 28 октября в украинских городах проходят массовые мероприятия по увековечению памяти всех тех, кто освобождал Украину от немецких оккупантов.
Сотни граждан приходят с цветами к могилам Неизвестного солдата и к другим мемориалам, чтобы вспомнить и еще раз осознать их роль в украинской истории.
На момент начала Второй мировой украинские земли входили в состав сразу четырех государств, и именно это стало главной причиной того, что сейчас украинцы могут чтить разных героев войны.
Важно осознавать, что изгнание нацистов из Украины — это общая победа украинцев и из рядов Красной армии, и из рядов освободительного движения, даже несмотря на их борьбу между собой.
Несомненными героями являются те, кто до последнего защищал родные земли и не боялся дать отпор врагу. Мы должны помнить всех.
Фото: Государственная архивная служба Украины, Фотографии старого Львова, Плакаты ВОВ
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк