Карта боевых действий на 28 октября 2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В общем враг нанес 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2023 года

Ситуация в Украине на 28 октября 2023 года

Авиационным ударам подверглись: Новомихайловка Донецкой области; Берислав, Веселое Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 80 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях враг штурмовых действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

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На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отбили пять атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага неподалеку Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу.

Потери РФ в войне на 28 октября 2023 года:

личного состава — около 298 420 (+740) человек,

танков — 5167 (+22) ед,

боевых бронированных машин — 9749 (+23) ед,

артиллерийских систем — 7180 (+18) ед,

РСЗО — 834 ед,

средств ПВО — 558 (+2) ед,

самолетов — 320 ед,

вертолетов — 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+9) ед,

крылатых ракет — 1541 (+3) ед,

кораблей/катеров — 20 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9524 (+11) ед,

специальной техники — 1011 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр

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