РФ заставляет украинских военнопленных вступать в “добровольческое формирование” – ISW
Россия, вероятно, заставила украинских военнопленных вступить в “добровольческое формирование”, которое будет участвовать в войне против Украины.
Об этом сообщают аналитики американского Института по изучению войны (ISW).
Они обратили внимание на сообщения в российских пропагандистских СМИ 27 октября, что так называемый добровольческий батальон Богдан Хмельницкий якобы “завербовал” около 70 украинских военнопленных из разных колоний РФ и приступил к их подготовке.
А после завершения обучения это российское формирование будет развернуто на неопределенном участке фронта.
В ISW пришли к выводу, что украинских военнопленных заставили вступать в этот “батальон”.
Это явное нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Согласно данному документу, “ни один военнопленный не может быть отправлен или содержаться в районах, где может попасть под огонь в зоне боевых действий”, то есть их нельзя принуждать к участию в боях.
Кроме того, военнопленных нельзя “привлекать к работам, имеющим вредный для здоровья или опасный характер”.
Как сообщали в Офисе генпрокурора, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы или другие формы жестокого обращения в плену РФ. Враг создал систему пыток и жестокого обращения как с военными, так и с мирными украинцами.
Украинские власти неоднократно заявляли, что работают над организацией обмена военнопленных в формате всех на всех. Как отмечал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, в этом вопросе есть препятствия со стороны РФ.
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