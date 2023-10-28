Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ заставляет украинских военнопленных вступать в “добровольческое формирование” – ISW

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Россия, вероятно, заставила украинских военнопленных вступить в “добровольческое формирование”, которое будет участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

Они обратили внимание на сообщения в российских пропагандистских СМИ 27 октября, что так называемый добровольческий батальон Богдан Хмельницкий якобы “завербовал” около 70 украинских военнопленных из разных колоний РФ и приступил к их подготовке.

Сейчас смотрят

А после завершения обучения это российское формирование будет развернуто на неопределенном участке фронта.

В ISW пришли к выводу, что украинских военнопленных заставили вступать в этот “батальон”.

Это явное нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Согласно данному документу, “ни один военнопленный не может быть отправлен или содержаться в районах, где может попасть под огонь в зоне боевых действий”, то есть их нельзя принуждать к участию в боях.

Кроме того, военнопленных нельзя “привлекать к работам, имеющим вредный для здоровья или опасный характер”.

Как сообщали в Офисе генпрокурора, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы или другие формы жестокого обращения в плену РФ. Враг создал систему пыток и жестокого обращения как с военными, так и с мирными украинцами.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Украинские власти неоднократно заявляли, что работают над организацией обмена военнопленных в формате всех на всех. Как отмечал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, в этом вопросе есть препятствия со стороны РФ.

Источник: ISW
Война в Украине, полонені, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Потери оккупантов возле Авдеевки одни из наихудших в 2023 году – британская разведка
Місто Авдіївка
Гуменюк о ситуации в Херсонской области: Говорить о продвижении ВСУ еще рано
Бої на фронті
Под утро россияне обстреляли Херсон: возникли пожары, ранена 80-летняя женщина
херсон
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 28.10.2023
Карта бойових дій від DeepState
Нужно привлечь как можно больше стран: почему важны переговоры на Мальте по украинской формуле мира
зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
РФ заставляет украинских военнопленных вступать в “добровольческое формирование” – ISW
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
РФ заставляет украинских военнопленных вступать в “добровольческое формирование” – ISW
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
РФ заставляет украинских военнопленных вступать в “добровольческое формирование” – ISW
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
РФ заставляет украинских военнопленных вступать в “добровольческое формирование” – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь