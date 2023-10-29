Саммит по Формуле мира, бои в Газе и ураган в Украине: главные новости 28 октября

В Украине бушует штормовая погода, в результате чего почти 2 тыс. населенных пунктов имеют проблемы со светом и по меньшей мере 3 человека — погибли.

Тем временем Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. В ответ на это в Турции и Великобритании прошли массовые митинги в поддержку Палестины. На одном из них, который проходил в Стамбуле, президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил погибших в секторе Газа с жертвами российско-украинской войны.

Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 28 октября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Генштаб: За сутки на фронте — 48 боевых столкновений

Самые большие потери РФ за год

В Украине бушует шторм

Началась двухдневная встреча по Формуле мира на Мальте

Израиль перешел к новой фазе в войне против ХАМАС

Многотысячные митинги в поддержку Палестины в Великобритании и Турции

Генштаб: За сутки на фронте — 48 боевых столкновений

За 28 октября на фронте произошло 48 боевых столкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

— В целом враг нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, — говорится в сообщении.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отмечают в Генштабе.

По этим данным, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Наибольшие потери РФ за год

По данным британской военной разведки, Россия во время наступления на Авдеевку в Донецкой области понесла едва ли не самые большие потери в течение 2023 года.

Разведчики указывают, что в течение последней недели продолжались тяжелые, но безрезультатные бои в районе Авдеевки. С середины октября Россия пытается на этом направлении осуществить хоть какое-то продвижение, бросая на фронт большие объемы сил и средств.

— Вероятно, в этом районе были сосредоточены подразделения до восьми бригад. Эти части, наверное, понесли одни из самых высоких потерь в 2023 году, — пишет министерство.

В Украине бушует шторм

По меньшей мере в 16 регионах Украины, в более 1800 населенных пунктах, зафиксированы проблемы с электроснабжением. Больше всего — в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

В результате непогоды погибли 3 человека, еще десять — получили травмы.

По данным ГСЧС, спасателями был осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распилено и убрано 353 поваленных деревьев. Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве.

К работам привлечено более 1 тысячи спасателей и 260 ед. техники.

Сейчас на территории страны в результате осложнения погодных условий обесточены 1880 населенных пунктов в 16 областях, а именно: Киевская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Ивано-Франковская, Винницкая.

Началась двухдневная встреча по Формуле мира на Мальте

На Мальте в субботу и воскресенье будет проходить встреча советников глав государств, которые присоединились к инициированной Украиной Формуле мира.

В общем, к Формуле мира присоединилось почти 70 мировых субъектов, сообщил президент Владимир Зеленский. По его данным, за год Формула мира постепенно стала глобальной, потому что лидеры поддержали ее или по крайней мере проявили действенную заинтересованность.

По данным руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация и партнеры представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации. На этой встрече речь шла о ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарном направлении (освобождение пленных и депортированных лиц) и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Израиль перешел к новой фазе в войне против ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что еврейское государство “перешло к новой фазе” в войне против ХАМАС после того, как наземные силы вошли в Газу. Армия обороны Израиля в течение ночи наносили массированные удары по целям в секторе Газа.

— Мы атаковали над землей и под землей, мы атаковали террористов всех рангов, во всех местах. Команды силам четкие: операция будет продолжаться до нового приказа. Что касается других сфер, мы готовимся защищать граждан Израиля, гарантировать их безопасность. Мы это делаем на севере, в центре и везде, — цитирует заявление министра его офис.

Перед оглашением заявления министр встретился с другими высокопоставленными чиновниками, включая руководителей Армии обороны Израиля и Моссада. Офис Галланта говорит, что министр определил “направление действий относительно основных усилий” в войне, включая военные усилия, усилия по освобождению пленных, гражданские усилия и гуманитарные усилия.

Многотысячные митинги в поддержку Палестины в Британии и Турции

В Турции и Великобритании состоялись массовые акции в поддержку Палестины.

В Британии на акции вышло около 100 тыс. человек. Протестующие призвали восстановить территориальную целостность Палестины и прекратить израильскую наземную операцию в секторе Газа.

В свою очередь в аэропорту Стамбула, что в Турции, на мероприятие под названием Большой палестинский митинг, прибыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В своем заявлении он, в частности, сравнил гражданских жертв в секторе Газа с украинцами, погибшими в результате вторжения России в Украину.

Кроме того, он обвинил в кровопролитии в Газе страны Запада и заявил, что Израиль является “оккупантом” и “организацией”.

В ответ на это Израиль отозвал своих дипломатов из Турции.

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