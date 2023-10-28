Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
В Украине продолжается полномасштабная война, каждый день которой приносит страдания и боль потерь. Но украинцы — несокрушимая нация, которая уже более 1,5 года сопротивляется российской агрессии. Какой сегодня день войны в Украине 2023 — читайте далее в материале Фактов ICTV.
Война в Украине длится 1 год и восемь месяцев. Смотрите, сколько дней прошло с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
К слову, потери личного состава армии РФ уже превысили 297 тыс.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк