Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
Мировое единство всех, кто помогает Украине победить рашизм, точно сработает эффективно, обязательно поможет победить российскую агрессию, восстановить силу международного права, реальный вес принципов и норм Устава ООН.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 612 суток полномасштабной войны России против Украины.
Сегодня был первый день работы саммита на Мальте — встречи советников и дипломатических представителей по Формуле мира Украины, которая постепенно становится глобальной.
Есть потенциал, чтобы расширить представительство государств. Пункты созданы именно так, чтобы каждый в мире, кто действительно ценит международное право, мог проявить свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии.
Сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы мира: ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных людей, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
По каждому пункту Формулы мира Украины сформированы группы государств, которые сосредоточились на ее реализации, отметил президент.
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