Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский

Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
Фото: Офис президента

Мировое единство всех, кто помогает Украине победить рашизм, точно сработает эффективно, обязательно поможет победить российскую агрессию, восстановить силу международного права, реальный вес принципов и норм Устава ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 612 суток полномасштабной войны России против Украины.

Сейчас смотрят

Сегодня был первый день работы саммита на Мальте — встречи советников и дипломатических представителей по Формуле мира Украины, которая постепенно становится глобальной.

Есть потенциал, чтобы расширить представительство государств. Пункты созданы именно так, чтобы каждый в мире, кто действительно ценит международное право, мог проявить свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии.

Сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы мира: ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных людей, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

По каждому пункту Формулы мира Украины сформированы группы государств, которые сосредоточились на ее реализации, отметил президент.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Владимир Зеленский, Офис президента
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Первыми о смерти Путина узнают западные спецслужбы, другие только будут распространять слухи — Ступак
володимир путін
Украина выигрывает у России битву на Черном море — уроки из этого могут извлечь в других регионах
крейсер Москва
Тела валяются, кости остаются: оккупант о потерях РФ в Украине — перехват ГУР
армія РФ солдат
Формула мира должна быть универсальной, но нужен общий план реализации — Зеленский
Володимир Зеленський
Гарантии безопасности: Украина начала двусторонние переговоры с еще одним государством
Україна-Нідерланди

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь