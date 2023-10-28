В Украине к работе на шахтах начали привлекать заключенных — Минюст

В Украине предприятия начали привлекать к работе на шахтах заключенных людей. Так можно пополнить дефицит рабочей силы, а люди получают навыки для дальнейшего трудоустройства.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, заключенные получают заработную плату, благодаря которой выплачивается нанесенный преступлением ущерб, уплачиваются налоги и наполняется бюджетный специальный фонд.

В то же время министр отметил, что заключенным тоже остается часть средств. По его мнению, добытый уголь — это гарантия энергетической безопасности Украины. В частности, по подсчетам 10 человек добывают около 25 тонн за одну смену.

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По словам Малюськи, Министерство юстиции открыто к предложениям от других работодателей, которым необходимы работники.

Источник: Денис Малюська

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