В Украине к работе на шахтах начали привлекать заключенных — Минюст
В Украине предприятия начали привлекать к работе на шахтах заключенных людей. Так можно пополнить дефицит рабочей силы, а люди получают навыки для дальнейшего трудоустройства.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, заключенные получают заработную плату, благодаря которой выплачивается нанесенный преступлением ущерб, уплачиваются налоги и наполняется бюджетный специальный фонд.
В то же время министр отметил, что заключенным тоже остается часть средств. По его мнению, добытый уголь — это гарантия энергетической безопасности Украины. В частности, по подсчетам 10 человек добывают около 25 тонн за одну смену.
По словам Малюськи, Министерство юстиции открыто к предложениям от других работодателей, которым необходимы работники.
Источник: Денис Малюська
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк