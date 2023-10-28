Ночью над Днепропетровской областью сбили три российские ракеты Искандер-К
Этой ночью наши защитники неба с ПвК Восток над Днепропетровской областью сбили три вражеские ракеты.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В свою очередь Командование Воздушных сил отметило, что оккупанты из района Джанкоя запустили четыре ракеты Искандер-К. Три ракеты сбили, четвертая тоже не достигла своей цели.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что четвертая ракета Искандер взорвалась в воздухе над Криворожским районом.
Также враг дважды из тяжелой артиллерии бил по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. Выпустил по тамошним селам полдесятка снарядов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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