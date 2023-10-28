Ночью над Днепропетровской областью сбили три российские ракеты Искандер-К

Этой ночью наши защитники неба с ПвК Восток над Днепропетровской областью сбили три вражеские ракеты.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В свою очередь Командование Воздушных сил отметило, что оккупанты из района Джанкоя запустили четыре ракеты Искандер-К. Три ракеты сбили, четвертая тоже не достигла своей цели.

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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что четвертая ракета Искандер взорвалась в воздухе над Криворожским районом.

Также враг дважды из тяжелой артиллерии бил по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. Выпустил по тамошним селам полдесятка снарядов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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