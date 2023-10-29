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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Заместителя главы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: в МВД назвали причину

Заместителя главы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: в МВД назвали причину
Фото: Факти ICTV

Заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека отстранили от исполнения служебных обязанностей. Это связано с расследованием журналистов, что якобы его жена имеет российский паспорт, а он — связи с Россией.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, после опубликованного журналистского расследования Дмитрий Тишлек публично обратился с заявлением в Государственное бюро расследований для проверки обнародованной информации.

— Уголовное производство уже идет. С нетерпением ожидаю результатов. Общество должно услышать ответы на вопросы. Сомнения в верности государству и присяге — недопустимы. Особенно во время войны, — утверждает руководитель МВД.

Он уверяет, что если обнародованная информация подтвердится, тогда МВД будет принимать неотложные и жесткие управленческие решения в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека.

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Согласно обнародованному расследованию журналистов, жена Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

В то же время сам Дмитрий Тишлек ответил, что якобы факты из его биографии были искаженными, а также инициировал расследование в отношении самого себя в Государственном бюро расследований.

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Источник: МВД
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