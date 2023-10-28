ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов и 65 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 740 российских оккупантов и 65 единиц тяжелой техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также наши защитники неба сбили девять дронов и три крылатые ракеты.
Потери РФ в войне на 28 октября 2023 года:
- личного состава — около 298 420 (+740) человек,
- танков — 5167 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 9749 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 7180 (+18) ед,
- РСЗО — 834 ед,
- средств ПВО — 558 (+2) ед,
- самолетов — 320 ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+9) ед,
- крылатых ракет — 1541 (+3) ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9524 (+11) ед,
- специальной техники — 1011 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: 22 ОМБр
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк