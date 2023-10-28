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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов и 65 единиц тяжелой техники

Бої на фронті

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 740 российских оккупантов и 65 единиц тяжелой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также наши защитники неба сбили девять дронов и три крылатые ракеты.

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Потери РФ в войне на 28 октября 2023 года:

  • личного состава — около 298 420 (+740) человек,
  • танков — 5167 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин — 9749 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 7180 (+18) ед,
  • РСЗО — 834 ед,
  • средств ПВО — 558 (+2) ед,
  • самолетов — 320 ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+9) ед,
  • крылатых ракет — 1541 (+3) ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9524 (+11) ед,
  • специальной техники — 1011 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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