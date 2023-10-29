Украина перевела часы – точное киевское время

В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время. Так, в ночь на 29 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переместились на час назад.

Точное время в Украине

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Украина переводит часы с 1996 года в соответствии с постановлением Кабмина №509 О порядке исчисления времени на территории Украины.

Согласно этому документу, на всей территории Украины действует время второго часового пояса UTC+2 (киевское время).

Часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время (в 3 часа стрелку двигаем на 1 час вперед), а в последнее воскресенье октября на зимнее время (в 4 часа на 1 час назад).

К слову, Евросоюз с 2019 отказался от перехода на летнее и зимнее время.

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США в Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято для экономии свеч. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

Как адаптироваться к зимнему времени – советы Центра общественного здоровья Украины – читайте на Фактах ICTV .

Источник : Минэкономики

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