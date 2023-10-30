Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА

В понедельник, 30 октября, в Запорожье был слышен звук взрыва.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Обновлено в 13:35. Удар по области подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

— Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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