Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА
В понедельник, 30 октября, в Запорожье был слышен звук взрыва.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Обновлено в 13:35. Удар по области подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
— Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.
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