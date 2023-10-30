Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Украина Срочно
Срочно
Бедрак Виктория, редактор ленты

Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА

Вибух

В понедельник, 30 октября, в Запорожье был слышен звук взрыва.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сейчас смотрят

Обновлено в 13:35. Удар по области подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

— Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
Утром в Одессе россияне ракетами атаковали судоремонтный завод: четверо пострадавших
удар по судноремонтному заводу

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Запорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК: объясняет эксперт
ракети
Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея
Вибори в Україні
Батальон: что это и какая численность техники и военных
Рота танків
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
школа діти за партами
Взрыв в Днепре – работа ПВО по беспилотнику
дрон бпла

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Предварительно, баллистикой. РФ ударила по Запорожскому району, разрушен объект инфраструктуры — ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь