Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях и помощь Израилю от Конгресса США: главные события ночи 30 октября

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Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях

В Хмельницкой и Черкасской областях прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги из-за повышенной угрозы атаки ударными дронами. Там работали силы противовоздушной обороны.

Обстрел Херсона

Около полуночи российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район Херсона.

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Снаряд попал в одну из квартир и жилье загорелось. Там погибла женщина 85 лет. Еще одну женщину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу. Также ранения получили мужчина 68 лет и женщина 36 лет — их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

РФ сосредоточила в районе Авдеевки 40 тыс. военных — ISW

На Авдеевском направлении российские оккупанты сосредоточили более 40 000 российских военнослужащих. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ранее о группировке в 40 000 сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. В районе Авдеевки сосредоточена значительная часть вражеской мотострелковой техники.

Аналитики ISW отмечают, что российские военные подразделения в целом недоукомплектованы и могут быть батальонами, бригадами или полками только по названию, но с меньшим количеством личного состава.

ВСУ тестируют новый украинский дрон-разминировщик

Военные в полевых условиях тестируют украинский автономный дрон для поиска мин ST1, который помогает очищать территории от взрывчатки. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

ST1 оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, которые позволяют облетать препятствия на низкой высоте, а также мощным микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

Конгресс США может на этой неделе принять закон о помощи Израилю

В Соединенных Штатах Америки могут принять на этой неделе законопроект о помощи Израилю. Об этом заявил представитель Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон.

В то же время предложения администрации президента США Джо Байдена относительно общего пакета, который будет включать помощь Украине, будут проигнорированы.

Майкл Джонсон отметил, что законопроект, который касается только Израиля, получит поддержку двух партий и в Палате представителей, и в Сенате США. По его мнению, США больше не должны терять времени.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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