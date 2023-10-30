Россия неспособна противостоять в войне с Украиной стратегически, о чем свидетельствует вторые за год беспорядки внутри государства-террориста, которые на этот раз состоялись в Дагестане.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 30 октября.

— Мы должны трезво оценивать российскую систему. Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом загрязнили таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль над событиями. То мятежники идут на Москву, и никто их не останавливает, то испаряется вертикаль власти в Дагестане и происходит настоящий погром. Это все сигналы того, что Россия пока — пока — может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что стратегически “мы все должны быть крепкими, должны быть едиными, должны делать возможное и невозможное, чтобы выстоять, и вернуть свое, и доказать, что свобода точно сильнее, чем ненависть и агрессия”.

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Для этого, по его словам, нужно общее единство как в Украине, так и единство всей Европы, единство Америки и единство всего свободного мира в целом, поскольку “единство — это наиболее эффективное, точное и дальнобойное оружие“.

Также он рассказал о своем разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которого проинформировал о ситуации на передовой и о действиях и возможностях Украины.

— Я благодарен за помощь! За системы ПВО, за снаряды для наших воинов, за мощные вещи, которые помогают нам держать безопасность восточной части Черного моря. Наши договоренности с Марком, о которых мы говорили во время встречи в Одессе, выполняются. Очень важно также и то, что Нидерланды стали первым государством вне Большой семерки, с которым мы начали двустороннюю работу по гарантиям безопасности. Обсудили с господином премьер-министром и результаты встречи советников по Формуле мира на Мальте, — сказал он.

Также президент отчитался о своей встрече с делегацией Конгресса США, в которую вошли трое конгрессменов, приехавших с визитом в Украину.

Владимир Зеленский говорит, что проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, об “очень успешном” применении американских ATACMS, недавно переданных украинским Силам обороны, и обсудил продолжение военной и бюджетной поддержки.

— Важный визит солидарности. Я благодарен всем в Конгрессе — в обеих партиях — кто помогает защищать свободу, Президенту Байдену, его команде и каждому американцу, кто чувствует, что свобода в мире может выстоять только тогда, когда Америка сильна и когда у врагов свободного мира нет сомнения в американском лидерстве, — сказал украинский лидер.

Отдельно украинский лидер рассказал о нескольких важных совещаниях по нашим дальнейшим международным шагам. Среди них — итоговое совещание по встрече советников на Мальте и следующих планах относительно Формулы мира.

Отдельно было проведено совещание по ожидаемой оценке от Еврокомиссии по прогрессу Украины в европейской интеграции.

Также было проведено совещание по стратегии Украины по сохранению внимания мира к российско-украинской войне, по поддержке того единства, которое помогает нам защищаться и обеспечивать системное ослабление государства-агрессора.

В обращении президент также отметил боевые украинские бригады.

— Всех воинов, которые сражаются на наиболее горячих направлениях фронта. Спасибо всем воинам, которые своими штурмами и своей стойкостью — героической стойкостью — доказывают на деле, что Украина способна противостоять российскому давлению, способна уничтожать оккупантов, способна победить, — сказал он.

Среди названных подразделений войск он выделил 53 и 110 ОМБр и 79 бригаду ДШВ, которых поблагодарил за Авдеевку и Марьинку.

14, 32 и 57 отдельные мотопехотные бригады он поблагодарил за защиту Купянского направления.

Отдельная благодарность прозвучала для 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 93 ОМБр за Бахмутское направление и продвижение там вперед.

33 ОМБр президент поблагодарил за защиту Юга Украины.

Источник : Офис президента

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