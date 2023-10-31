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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не надо будет лично появляться в ТЦК: в ВСУ рассказали детали законопроекта

Не надо будет лично появляться в ТЦК: в ВСУ рассказали детали законопроекта
Фото: УНИАН

Ряд законопроектов на рассмотрении в Верховной Раде, такие как введение синхронизации единого электронного реестра военнообязанных Оберег с другими реестрами государственных органов власти, должны улучшить работу центров комплектования.

Об этом во время брифинга сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

— Сейчас по работе ТЦК есть ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении в парламенте. Одним из таких законопроектов, который должен улучшить работу ТЦК, является введение синхронизации единой базы военнообязанных, нашей системы учета Оберег с другими реестрами других государственных органов власти, — сказал он.

Фитьо добавил, что если его одобрят, то в соответствии с этим система учета военнообязанных Оберіг будет получать данные из других реестров — о семейном положении, образовании, рождении детей, профессии, работе и другие необходимые данные.

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По его словам, сейчас система учета военнообязанных наполнена на 90%, и идет процесс внесения данных с бумаги в цифру.

— Военнообязанные сейчас еще должны лично появляться в свои ТЦК для того, чтобы обновить свои данные, то есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов, — добавил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, только после оцифровки данных военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта можно будет перейти к процессу синхронизации системы учета Оберіг с другими государственными реестрами.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о реестре Оберег и можно ли уже проверить себя в нем.

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Єдиний реєстр військовозобов'язаних, ВСУ, ТЦК
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