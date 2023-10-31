В ГПСУ рассказали, сколько украинцев за день получают на границе отказ в выезде
Ежедневно около 100 украинцев получают отказ в выезде за границу.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.
— Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под условия пересечения государственной границы Украины, — сказал он.
Также на границе ежедневно выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда. По словам Демченко, таких людей передают правоохранителям.
— Если говорить об общем количестве нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы, то таких за время действия военного положения в целом в пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. человек — добавил он.
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