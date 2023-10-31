Ежедневно около 100 украинцев получают отказ в выезде за границу.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

— Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под условия пересечения государственной границы Украины, — сказал он.

Также на границе ежедневно выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда. По словам Демченко, таких людей передают правоохранителям.

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— Если говорить об общем количестве нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы, то таких за время действия военного положения в целом в пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. человек — добавил он.

Ранее в Одесском ТЦК разоблачили схему, благодаря которой местные депутаты избегали мобилизации.

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