Удар по драмтеатру в Чернигове нанесла 26 ракетная бригада РФ – расследование

Ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова 19 августа, наиболее вероятно, совершила 26 ракетная бригада в составе 6 общевойсковой армии РФ.

К такому выводу пришли расследователи организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления РФ. Они собирают показания очевидцев и потерпевших, а также OSINT-данные (т. е. информацию из открытых источников).

Какой ракетой войска РФ атаковали Чернигов

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После атаки в Офисе генпрокурора заявили, что оккупанты использовали баллистическую ракету Искандер-М.

В то же время расследователи считают, что это все же была крылатая ракета Искандер-К.

Пятеро опрошенных свидетелей Truth Hounds сообщили, что в момент пролета ракеты слышали “свист” и “гул”, похожий на звук реактивного самолета.

– Ракета Искандер-К, в отличие от ее баллистического аналога Искандер-М, оснащена маршевым турбореактивным двигателем, а значит, во время полета она издает звук, похожий на гул реактивных самолетов, – отмечается в расследовании.

Кроме того, на стоп-кадре с видео, зафиксировавшем момент попадания в театр, заметны характерные для Искандер-К крылышки на корпусе и хвостовое оперение для стабилизации.

Truth Hounds determined that the 26th Missile Brigade оf the Armed Forces of #Russia under the command of Pavel Rusakov, is most likely responsible for the attack on the #Chernihiv theater on August 19, 2023. The attack was conducted by using Iskander-Khttps://t.co/UsleCd5A9P pic.twitter.com/4IAzeL1wYZ — Truth Hounds (@truth_hounds) October 31, 2023

Расследователи отметили, что ракета была запрограммирована на взрыв в воздухе. Путинские солдаты хотели нанести максимальное поражение людям вокруг театра.

Так, шесть из семи погибших в Чернигове людей в момент ракетного удара РФ находились вне здания драмтеатра. Были повреждены десятки домов.

Подтверждением детонации Искандер-К над театром является характер его разрушений, поскольку больше всего пострадала именно крыша здания. Под действием взрывной волны крыша слетела на землю или провалилась на чердак.

Кроме того, жители Чернигова находили металлические элементы поражения в 700 м от центра взрыва. Такие элементы характерны для боевых частей ракет Искандер-К и Калибр.

Откуда оккупанты запустили Искандер

Документаторы Truth Hounds обнаружили очевидцев полета российской ракеты 19 августа в ряде населенных пунктов Черниговской области.

На основании их показаний расследователи установили, что оккупанты, скорее всего, запустили Искандер с территории Брянской или Курской областей РФ. Ключевой маневр ракета совершила вблизи села Степановка, изменив направление движения на Чернигов.

Женщина-очевидец из этого села сообщила, что ракета летела на “одном уровне” на высоте в несколько десятков метров. Расследователи с помощью дрона установили, что речь идет о высоте 26 м.

– Эти факты дополнительно подтверждают применение именно крылатой ракеты, ведь они способны менять свой курс на любом участке полета и лететь параллельно поверхности земли, — уточняется в расследовании.

Кто совершил ракетную атаку на Чернигов

За ракетные атаки на приграничные Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области отвечает группировка войск РФ Запад.

Расследователи на основе данных OSINT-разведки выделили четыре подразделения этой группировки, на вооружении которых находятся Искандеры. Это:

112 ракетная бригада в составе 1 танковой армии РФ;

26 ракетная бригада в составе 6 общевойсковой армии РФ;

448 ракетная бригада в составе 20 общевойсковой армии РФ;

152 ракетная бригада в составе 11 армейского корпуса РФ.

О 112 ракетной бригаде сведений немного. Постоянное место ее дислокации – город Шуя Ивановской области РФ. В последние полгода подразделения первой танковой армии находятся на Купянском направлении, и 112 бригада должна обеспечивать их огневую поддержку.

Однако в открытых источниках не удалось выявить подтверждения боевого участия этой бригады в войне. Поэтому ее участие в атаке на Чернигов специалисты считают очень маловероятным.

152 ракетная бригада дислоцируется в городе Черняховск Калининградской области. Она имеет 12 комплексов Искандер. Бригада принимала участие в боях в Харьковской области: во время контрнаступления в сентябре 2022 года Силы обороны Украины взяли в плен военнослужащих из этого подразделения.

По состоянию на апрель 2023 года часть 152 бригады была задействована на Сватовском направлении. Учитывая место действия этого подразделения, его причастность к атаке на Чернигов расследователи считают “крайне маловероятной”.

448 ракетная бригада дислоцируется в Курской области РФ и имеет на вооружении 12 самоходных пусковых установок Искандер. Эта бригада причастна к ряду ракетных обстрелов Украины, в частности в апреле 2022 года.

В апреле — июле 2023 года 448 ракетная бригада действовала на Сватовском направлении, а в октябре ее переместили на Купянское направление. Зона ее боевого пребывания ограничена северо-западными территориями Луганской области и, вероятно, югом Белгородской области РФ. Поэтому “версия об участии этой бригады в атаке на Чернигов тоже неубедительна”, отмечают в Truth Hounds.

26 ракетная бригада 6 общевойсковой армии РФ дислоцируется в городе Луга Ленинградской области. Она первой в России полностью перевооружилась на комплексы Искандер. Бригада принимает участие в войне против Украины и обстрелах территории нашего государства.

Расследователи Truth Hounds обращают внимание, что местонахождение других проанализированных ракетных бригад РФ не совпадает с направлением подлета ракеты к Чернигову.

– Следовательно, можем предположить, что на территории Брянской и Курской областей оперирует именно 26 ракетная бригада 6 общевойсковой армии РФ, — подчеркивается в расследовании.

По оценке Truth Hounds, эта бригада, “наиболее вероятно, ответственна за атаку на черниговский театр”.

Спутниковые снимки территории Брянской области РФ, полученные расследователями, зафиксировали огневые позиции Искандеров.

С помощью OSINT специалисты идентифицировали большую часть личного состава 26 ракетной бригады. Ею командует полковник Павел Русаков и его заместитель подполковник Константин Елфимов. Они, “вероятнее всего, отдали приказ атаковать Чернигов 19 августа 2023 года”.

Специалисты обнаружили и другие доказательства боевого развертывания 26 ракетной бригады на территории Брянской и Курской областей РФ. Они передали данные в украинские правоохранительные органы.

Что известно о ракетном ударе по Чернигову

19 августа около 11:30 войска РФ совершили ракетную атаку на здание Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко.

В результате взрыва было повреждено 10 административных и 66 жилых домов. Погибли семь человек, пострадали более 200.

Источник: Truth Hounds

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