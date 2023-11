Удар по драмтеатру в Чернигове нанесла 26 ракетная бригада РФ – расследование

Ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова 19 августа, наиболее вероятно, совершила 26 ракетная бригада в составе 6 общевойсковой армии РФ.

К такому выводу пришли расследователи организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления РФ. Они собирают показания очевидцев и потерпевших, а также OSINT-данные (т. е. информацию из открытых источников).

Какой ракетой войска РФ атаковали Чернигов

После атаки в Офисе генпрокурора заявили, что оккупанты использовали баллистическую ракету Искандер-М.

В то же время расследователи считают, что это все же была крылатая ракета Искандер-К.

Пятеро опрошенных свидетелей Truth Hounds сообщили, что в момент пролета ракеты слышали “свист” и “гул”, похожий на звук реактивного самолета.

Кроме того, на стоп-кадре с видео, зафиксировавшем момент попадания в театр, заметны характерные для Искандер-К крылышки на корпусе и хвостовое оперение для стабилизации.

Truth Hounds determined that the 26th Missile Brigade оf the Armed Forces of #Russia under the command of Pavel Rusakov, is most likely responsible for the attack on the #Chernihiv theater on August 19, 2023. The attack was conducted by using Iskander-Khttps://t.co/UsleCd5A9P pic.twitter.com/4IAzeL1wYZ

— Truth Hounds (@truth_hounds) October 31, 2023