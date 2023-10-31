Осознают угрозы: Грабский объяснил, почему под Бахмутом Россия перешла из обороны в наступление

Для России, в отличие от Бахмута, Авдеевка будет иметь настоящее оперативно-стратегическое значение, которое может позволить россиянам развить широкие маневры для атак по другим городам и поселкам Украины.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал ведущему телемарафона Единые новости, ведущему главного политического ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Бахмутское направление

Карпьяк спросил Грабского об активности россиян в районе Бахмутского направления, где ранее украинские Силы обороны имели успехи и продвижение.

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— Противник вполне осознает угрозу, которая для него может сложиться в случае нашего прохода дальше на участке Опытное-Одрадовка. В случае этого мы просто перерезаем одну из коммуникаций, которая занимается снабжением собственно Бахмута. В более широком смысле это создает предпосылки для нашего дальнейшего продвижения дальше к трассе М03. Тогда под угрозу (для россиян, — Ред.) становится не только южный фланг Бахмута, а весь так называемый Соледарский выступ, — говорит он.

Грабский отметил, что Соледарский выступ для противника исключительно важен, поскольку это кратчайший путь к Славянско-Краматорской агломерации.

— Поэтому противник вынужден уделять значительное внимание именно этому участку фронта, усиливая свои боевые позиции на этом направлении. Таким образом они намерены предотвратить любое продвижение украинских Сил обороны именно на этом участке, — говорит он.

Эксперт говорит, что сейчас сложно оценить резервы противника на Бахмутском направлении.

Одно дело вести оборонительные бои, и для этого враг может иметь резервы, а другое дело — вести активные наступательные боевые действия. Он (противник, — Ред.) может там контратаковать… Резервов у них достаточно, но эти резервы недостаточно обеспечены вооружением и боевой техникой, — объясняет он.

Для того, чтобы вести наступательные действия на этом направлении, Россия имеет около 70-80% личного состава и только 50-60% по технике, чего “недостаточно для ведения наступательных действий”, говорит эксперт.

Авдеевское направление

Сергей Грабский добавляет, что активность врага на Авдеевском направлении действительно имеет стратегическое значение, в отличие от Бахмута, который оккупировали россияне.

— Авдеевка, в отличие от Бахмута, действительно имеет оперативно-стратегическое значение и играет серьезную роль именно в той ситуации, которая складывается на линии фронта. Чем это может быть угрожающе для нас? От Авдеевки продвижение на север это Константиновка и создание условной угрозы для Краматорско-Славянской группировки нашей. Так же, говоря о продвижении на запад, это уже Покровск, это уже граница с Днепропетровской областью, — сказал он.

Но важнее в случае с Авдеевкой то, что эта местность позволила бы врагу, в случае оккупации, осуществлять широкие маневры силами и средствами, чтобы обеспечить на юге и востоке Украины.

— Поэтому для Авдеевки противник не жалеет ничего, поэтому вторая гвардейская общевойсковая армия была переброшена из Купянска, чтобы вести активные наступательные действия именно на Авдеевском направлении. Там мы ожидаем очередной эскалации и интенсификации боевых действий, — добавил он.

Напомним, по данным начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша, войска оккупантов перегруппировываются под Авдеевкой Донецкой области, поэтому в ближайшие дни могут усилиться штурмовые действия на этом направлении.

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