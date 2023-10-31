В МИД Украины подтвердили гибель 21 украинца в Израиле и 4 — в секторе Газа

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о гибели 21 украинца в Израиле и еще 4 граждан Украины в секторе Газа, среди которых 3 детей.

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

— МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В секторе Газа — 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых, — сказал Николенко.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что, по имеющейся у них информации, в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль погибли 25 украинцев.

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По словам Бродского, большинство из них имели двойное гражданство, их семьи были в Израиле.

Также, по данным посла, по двум погибшим гражданам обращались, чтобы похоронить в Украине. Большинство украинцев, погибших в результате атаки ХАМАСа, похоронят в Израиле, поскольку там живут их семьи.

26 октября МИД Украины сообщил, что количество жертв среди украинцев в Израиле возросло до 21 человека. В секторе Газа сообщалось о 3 погибших украинцах.

Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС на следующий день после того, как ее боевики 7 октября прорвали границу Израиля и Газы.

Израильские власти сообщали, что в результате атак группировки ХАМАС в Израиле погибло более 1 400 человек. В секторе Газа заявляют о более чем 6 тыс. погибших.

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