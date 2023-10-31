Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и ударными дронами. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В целом враг нанес семь ракетных и 90 авиационных ударов.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака дронов на Хмельницкую область

Ночью вражеские ударные дроны двигались через Винницкую область в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. В области раздавались взрывы. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин поблагодарил наши силы противовоздушной обороны за отличную работу.

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В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 31 октября.

По словам главы областной военной администрации Филиппа Пронина, предварительно, обошлось без пострадавших.

Также не зафиксировано поражений гражданской или критической инфраструктуры.

Почему под Бахмутом Россия перешла из обороны в наступление

Для России, в отличие от Бахмута, Авдеевка будет иметь настоящее оперативно-стратегическое значение, которое может позволить россиянам развить широкие маневры для атак по другим городам и поселкам Украины.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал ведущему телемарафона Єдині новини, ведущему главного политического ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

— Противник вполне осознает угрозу, которая для него может сложиться в случае нашего прохода дальше на участке Опытное-Одрадовка. В случае этого мы просто перерезаем одну из коммуникаций, которая занимается снабжением собственно Бахмута. В более широком смысле это создает предпосылки для нашего дальнейшего продвижения дальше к трассе М03. Тогда под угрозу (для россиян, — Ред.) становится не только южный фланг Бахмута, а весь так называемый Соледарский выступ, — говорит он.

Сводка Генштаба

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороной Украины уничтожено 12 ударных БпЛА, две управляемые авиационные ракеты и шесть разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей противника.

Кулеба анонсировал новости относительно членства Украины в ЕС

В конце текущей недели Украину будут ждать позитивные новости в рамках вопроса членства в Европейском Союзе.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал ведущему телемарафона Єдині новини, ведущему главного политического ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Ведущий спросил министра, есть ли какие-то сведения у главы МИД относительно результатов оценки Европейской комиссией выполнения рекомендаций для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В ответ на это Кулеба сказал, что детали “разглашать не будет”.

Армия Израиля освободила военную, которую ХАМАС взял в плен

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила военнослужащую Ори Мегидиш, которую 7 октября взяли в плен боевики палестинской группировки ХАМАС.

Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и агентства внутренней безопасности Израиля Шабак. Военнослужащую удалось освободить во время эскалации наступления в секторе Газа. Там указано, что она прошла медицинское обследование и чувствует себя хорошо.

Цены на нефть могут достичь $150

В понедельник Всемирный банк предупредил, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на сырую нефть могут вырасти более чем до $150 за баррель, что чревато повторением шока цен на нефть 1970-х годов, если основные производители сократят поставки.

В своем ежеквартальном обзоре Перспективы развития товарных рынков Всемирный банк заявил, что затянувшийся конфликт между Израилем и ХАМАСом может привести к значительному росту цен на энергоносители и продовольствие, что станет “двойным шоком” для товарных рынков, все еще переживающих полномасштабное вторжение России в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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