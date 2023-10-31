Взрывы в России, пожары в Крыму и удары РФ по ТЭС: главные новости 31 октября
Российские оккупанты обстреляли украинскую ТЭС в одном из прифронтовых городов и, вероятно, ударили по Кривому Рогу.
Вместе с этим в Израиле продолжаются боевые действия, а израильская система ПРО сбила ракеты, выпущенные со стороны хуситов Йемена.
Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 31 октября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.
ООН подтвердила удар России по поселку Гроза
Зеленский провел заседание Ставки
Украина получит €335 млн помощи от ЕК
На заводе Урал в РФ прогремел взрыв на заводе Урал в РФ
Блинкен и Остин лоббируют помощь Украине в Конгрессе
Обмен ударами между Израилем и Йеменом
Удар России по ТЭС
Россия вечером 30 октября атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Результатом атаки стали серьезные повреждения оборудования ТЭС, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.
После прекращения обстрелов бригады энергетиков начали работы по устранению последствий обстрелов, чтобы вернуть энергоснабжение в населенном пункте.
Информация об ударе по ТЭС стала известна только утром 31 октября.
Взрывы в Кривом Роге
Во вторник, 31 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сначала сообщили местные каналы.
Перед этим в соседнем Запорожье местные власти предупреждали о ракетной опасности для Запорожской области.
Представители властей ни Днепропетровской области, ни Кривого Рога пока не комментировали информацию о взрывах.
ООН подтвердила удар России по поселку Гроза
Есть достаточные основания полагать, что 59 жителей села Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября убила Россия, нанеся удар ракетой Искандер по местному кафе, где проходил поминальный обед, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном 31 октября.
Наблюдатели ООН, которые дважды посетили место трагедии, пришли к выводу, что РФ либо “не приняла всех практически возможных мер, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью”, либо намеренно направила удар на гражданский объект, что в любом случае является нарушением международного гуманитарного права.
Зеленский провел заседание Ставки
Президент Владимир Зеленский 31 октября провел “длительную и важную” Ставку верховного главнокомандующего.
— В Международный день Черного моря — о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа зернового коридора. Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение возможностей вражеского флота, — уточнил глава государства.
По его словам, обсуждалась безопасность Одесской области — защита людей, энергообъектов, портовой инфраструктуры, в частности усиление региональной системы ПВО, а также безопасность в приграничных и прифронтовых регионах.
И, конечно же, президент говорил с военным командованием о ситуации на фронте в районе Купянска, Авдеевки и Херсона.
Украина получит €335 млн помощи от ЕК
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал получение от Еврокомиссии €335 млн помощи, которые пойдут на восстановление инфраструктуры.
По его словам, на сегодняшнем заседании правительства утверждено соответствующее соглашение о финансировании программы Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ.
— Средства будут выделены после его подписания. Их направим на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию, — уточнил глава правительства.
Пожары в Крыму
Во временно оккупированном Крыму произошел пожар возле аэродрома.
Это следует из спутниковых снимков FIRMS (NASA), которые отслеживают локации с резким повышением температуры по всей планете Земля.
На кадрах, которые были сделаны 31 октября в 12:43 и 13:23, можно увидеть три основных очага возгорания. Все они в районе аэродрома Веселое, что севернее Симферополя.
Кроме того, в бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили задымление на одном из российских противолодочных кораблей.
По данным Telegram-канала Крымский ветер, задымление на запуск двигателей не похоже, поэтому, вероятно, это либо пожар, либо испытания дымовой установки.
На заводе Урал в РФ прогремел взрыв
Российские СМИ сообщают о сильном взрыве на заводе по выпуску взрывчатки Урал в Соликамске Пермского края РФ.
По данным местного управления МЧС, якобы никто не пострадал, так как в здании никого не было, а предприятие работает в штатном режиме.
В то же время очевидцы выкладывают фото и видео огромного столба дыма над территорией завода, утверждают также, что в некоторых домах ударной волной выбило стекла.
Местный ресурс ЧП Соликамск, ссылаясь на сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщил, что это была “технологическая вспышка”, а обращений жителей по поводу выбитых стекол пока не зафиксировано.
А власти региона утверждают, что угрозы населению после взрыва в цехе завода Урал нет.
Блинкен и Остин лоббируют помощь Украине в Конгрессе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин дали показания Комитету по вопросам ассигнований Сената Конгресса США по запросу президента Джо Байдена на $106 млрд для финансирования помощи для Украины, Израиля и безопасности американских границ.
Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны США сделала вторжение России в Украину “стратегическим поражением” и подчеркнул важность как помощи Израилю в сфере безопасности, так и гуманитарной помощи палестинцам в Газе.
Остин в свою очередь заявил, что Россия добьется успеха во время войны против Украины, если Соединенные Штаты не продолжат поддержку Киева.
— Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха… Если мы выбьем почву из-под них (Украины, — Ред.) сейчас, Путин станет только сильнее и добьется успеха в том, чего хочет — в захвате суверенной территории своего соседа, — подчеркнул Остин.
Обмен ударами между Израилем и Йеменом
Армия обороны Израиля во вторник, 31 октября, заявила, что перехватила баллистическую ракету класса земля — земля большой дальности и две крылатые ракеты, которые были выпущены повстанцами-хуситами в Йемене.
В заявлении ЦАХАЛа говорится о том, что ракеты были выпущены из южной части Красного моря.
Отмечается, что впервые с начала войны была применена противоракетная система обороны Arrow для перехвата баллистической ракеты.
Две крылатые ракеты были перехвачены израильскими истребителями над Красным морем.
Хуситский телеканал Аль-Масира сообщил, что хуситы взяли на себя ответственность за эти атаки. Представитель хуситов сообщил AFP, что атаки были ответом на войну в Газе.
Впоследствии йеменские хуситы заявили, что будут продолжать бить по Израилю.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко