Взрывы в России, пожары в Крыму и удары РФ по ТЭС: главные новости 31 октября

Российские оккупанты обстреляли украинскую ТЭС в одном из прифронтовых городов и, вероятно, ударили по Кривому Рогу.

Вместе с этим в Израиле продолжаются боевые действия, а израильская система ПРО сбила ракеты, выпущенные со стороны хуситов Йемена.

Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 31 октября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Удар России по ТЭС

Взрывы в Кривом Роге

ООН подтвердила удар России по поселку Гроза

Зеленский провел заседание Ставки

Украина получит €335 млн помощи от ЕК

Пожары в Крыму

На заводе Урал в РФ прогремел взрыв на заводе Урал в РФ

Блинкен и Остин лоббируют помощь Украине в Конгрессе

Обмен ударами между Израилем и Йеменом

Удар России по ТЭС

Россия вечером 30 октября атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Результатом атаки стали серьезные повреждения оборудования ТЭС, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

После прекращения обстрелов бригады энергетиков начали работы по устранению последствий обстрелов, чтобы вернуть энергоснабжение в населенном пункте.

Информация об ударе по ТЭС стала известна только утром 31 октября.

Взрывы в Кривом Роге

Во вторник, 31 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сначала сообщили местные каналы.

Перед этим в соседнем Запорожье местные власти предупреждали о ракетной опасности для Запорожской области.

Представители властей ни Днепропетровской области, ни Кривого Рога пока не комментировали информацию о взрывах.

ООН подтвердила удар России по поселку Гроза

Есть достаточные основания полагать, что 59 жителей села Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября убила Россия, нанеся удар ракетой Искандер по местному кафе, где проходил поминальный обед, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном 31 октября.

Наблюдатели ООН, которые дважды посетили место трагедии, пришли к выводу, что РФ либо “не приняла всех практически возможных мер, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью”, либо намеренно направила удар на гражданский объект, что в любом случае является нарушением международного гуманитарного права.

Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский 31 октября провел “длительную и важную” Ставку верховного главнокомандующего.

— В Международный день Черного моря — о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа зернового коридора. Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение возможностей вражеского флота, — уточнил глава государства.

По его словам, обсуждалась безопасность Одесской области — защита людей, энергообъектов, портовой инфраструктуры, в частности усиление региональной системы ПВО, а также безопасность в приграничных и прифронтовых регионах.

И, конечно же, президент говорил с военным командованием о ситуации на фронте в районе Купянска, Авдеевки и Херсона.

Украина получит €335 млн помощи от ЕК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал получение от Еврокомиссии €335 млн помощи, которые пойдут на восстановление инфраструктуры.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства утверждено соответствующее соглашение о финансировании программы Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ.

— Средства будут выделены после его подписания. Их направим на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию, — уточнил глава правительства.

Пожары в Крыму

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар возле аэродрома.

Это следует из спутниковых снимков FIRMS (NASA), которые отслеживают локации с резким повышением температуры по всей планете Земля.

На кадрах, которые были сделаны 31 октября в 12:43 и 13:23, можно увидеть три основных очага возгорания. Все они в районе аэродрома Веселое, что севернее Симферополя.

Кроме того, в бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили задымление на одном из российских противолодочных кораблей.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, задымление на запуск двигателей не похоже, поэтому, вероятно, это либо пожар, либо испытания дымовой установки.

На заводе Урал в РФ прогремел взрыв

Российские СМИ сообщают о сильном взрыве на заводе по выпуску взрывчатки Урал в Соликамске Пермского края РФ.

По данным местного управления МЧС, якобы никто не пострадал, так как в здании никого не было, а предприятие работает в штатном режиме.

В то же время очевидцы выкладывают фото и видео огромного столба дыма над территорией завода, утверждают также, что в некоторых домах ударной волной выбило стекла.

Местный ресурс ЧП Соликамск, ссылаясь на сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщил, что это была “технологическая вспышка”, а обращений жителей по поводу выбитых стекол пока не зафиксировано.

А власти региона утверждают, что угрозы населению после взрыва в цехе завода Урал нет.

Блинкен и Остин лоббируют помощь Украине в Конгрессе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин дали показания Комитету по вопросам ассигнований Сената Конгресса США по запросу президента Джо Байдена на $106 млрд для финансирования помощи для Украины, Израиля и безопасности американских границ.

Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны США сделала вторжение России в Украину “стратегическим поражением” и подчеркнул важность как помощи Израилю в сфере безопасности, так и гуманитарной помощи палестинцам в Газе.

Остин в свою очередь заявил, что Россия добьется успеха во время войны против Украины, если Соединенные Штаты не продолжат поддержку Киева.

— Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха… Если мы выбьем почву из-под них (Украины, — Ред.) сейчас, Путин станет только сильнее и добьется успеха в том, чего хочет — в захвате суверенной территории своего соседа, — подчеркнул Остин.

Обмен ударами между Израилем и Йеменом

Армия обороны Израиля во вторник, 31 октября, заявила, что перехватила баллистическую ракету класса земля — земля большой дальности и две крылатые ракеты, которые были выпущены повстанцами-хуситами в Йемене.

В заявлении ЦАХАЛа говорится о том, что ракеты были выпущены из южной части Красного моря.

Отмечается, что впервые с начала войны была применена противоракетная система обороны Arrow для перехвата баллистической ракеты.

Две крылатые ракеты были перехвачены израильскими истребителями над Красным морем.

Хуситский телеканал Аль-Масира сообщил, что хуситы взяли на себя ответственность за эти атаки. Представитель хуситов сообщил AFP, что атаки были ответом на войну в Газе.

Впоследствии йеменские хуситы заявили, что будут продолжать бить по Израилю.

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