Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке

В ночной атаке 1 ноября ничего специфического не было, она похожа на предыдущие. На этот раз РФ только увеличила количество запущенных беспилотников.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, потом разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали до западных регионов, — объяснил он.

По его словам, то, что уничтожено 18 из 20 дронов и ракету — неплохой результат, несмотря на попадание, в частности по Кременчугскому НПЗ.

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Игнат отметил, что враг пытается атаковать объекты и заодно выявить слабые места в нашей противовоздушной обороне.

1 ноября оккупанты атаковали беспилотниками на Полтавщине НПЗ в Кременчуге. В результате попадания возник пожар. Сейчас предприятие не работает.

Фото: Медіа Центр Україна

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