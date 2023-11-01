Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке
В ночной атаке 1 ноября ничего специфического не было, она похожа на предыдущие. На этот раз РФ только увеличила количество запущенных беспилотников.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.
— В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, потом разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали до западных регионов, — объяснил он.
По его словам, то, что уничтожено 18 из 20 дронов и ракету — неплохой результат, несмотря на попадание, в частности по Кременчугскому НПЗ.
Игнат отметил, что враг пытается атаковать объекты и заодно выявить слабые места в нашей противовоздушной обороне.
1 ноября оккупанты атаковали беспилотниками на Полтавщине НПЗ в Кременчуге. В результате попадания возник пожар. Сейчас предприятие не работает.
Фото: Медіа Центр Україна
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