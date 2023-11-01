Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке

Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке

В ночной атаке 1 ноября ничего специфического не было, она похожа на предыдущие. На этот раз РФ только увеличила количество запущенных беспилотников.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, потом разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали до западных регионов, — объяснил он.

По его словам, то, что уничтожено 18 из 20 дронов и ракету — неплохой результат, несмотря на попадание, в частности по Кременчугскому НПЗ.

Сейчас смотрят

Игнат отметил, что враг пытается атаковать объекты и заодно выявить слабые места в нашей противовоздушной обороне.

Читайте также
В Миргороде прогремели взрывы во время тревоги — СМИ
вибух

1 ноября оккупанты атаковали беспилотниками на Полтавщине НПЗ в Кременчуге. В результате попадания возник пожар. Сейчас предприятие не работает.

Фото: Медіа Центр Україна

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

атака дронами, Война в Украине, Повітряні сили України, Полтавская область, Російська агресія, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК: объясняет эксперт
ракети
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Ракета, пуск ракети
Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея
Вибори в Україні
Батальон: что это и какая численность техники и военных
Рота танків
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
школа діти за партами

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь