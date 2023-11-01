Битва за Авдеевку стала самой дорогой для РФ с начала большой войны — NYT
Три недели ожесточенных боев возле Авдеевки стали едва ли не самой дорогой битвой для России с начала полномасштабной войны. Украинская артиллерия уничтожает колонны бронетехники и пехоту оккупантов еще на подступах к городу, однако до сих пор им не удалось осуществить прорыв, пишет New York Times.
Российские потери под Авдеевкой оказались даже больше, чем те, которые армия РФ понесла в боях под Угледаром в марте этого года.
Город стал мишенью для оккупантов еще в 2014 году, однако именно это наступление украинские военные, которые обороняют Авдеевку, называют самым жестоким штурмом за все время.
— Максимум, что у нас было — это полдня тишины, — отмечает боец 109 бригады.
Сейчас ВСУ продолжают блокировать использование Россией главной автомагистрали и железной дороги вдоль линии фронта. Поэтому Авдеевка имеет стратегическую ценность для захватчиков, поскольку ее захват оттеснил бы украинские войска от Донецка и открыл бы главные железнодорожные и автомобильные пути для российских войск в этом районе.
— Но это также имеет и политическое значение. Захват города после стольких лет сопротивления стал бы для президента России Владимира Путина значительной победой перед наступлением зимы, — пишет издание.
Сейчас российские войска перегруппировываются под Авдеевкой, в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов.
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