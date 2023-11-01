Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59

В среду, 1 ноября, силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области две управляемые авиаракеты Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

— Зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования Юг над морем было уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, — говорится в сообщении.

Указано, что ракеты были выпущены из российских самолетов тактической авиации в направлении Одесского района.

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Ночью 1 ноября украинская ПВО уничтожила 18 из 20 дронов Shahed-136/131, а также управляемую ракету Х-59.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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