Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

В среду, 1 ноября, силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области две управляемые авиаракеты Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

— Зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования Юг над морем было уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, — говорится в сообщении.

Указано, что ракеты были выпущены из российских самолетов тактической авиации в направлении Одесского района.

Сейчас смотрят

Ночью 1 ноября украинская ПВО уничтожила 18 из 20 дронов Shahed-136/131, а также управляемую ракету Х-59.

Читайте также
Больше изобретательности, а не драмы: эксперт о создании ВСУ гибридных систем ПВО
ППО повітряні сили

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Воздушные силы ВСУ
ВСУ, Одесская область, Повітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрыв в Днепре – работа ПВО по беспилотнику
дрон бпла
Акцент на Полтавщине, было несколько волн дронов — Игнат рассказал о ночной атаке
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Враг должен постоянно испытывать “сезон сюрпризов”. Гуменюк об обстановке на Юге
Наталія Гуменюк
Битва за Авдеевку стала самой дорогой для РФ с начала большой войны — NYT
Місто Авдіївка
Воздушные силы ночью сбили 18 дронов Shahed и одну вражескую ракету
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Летели на Одесский район. Силы ПВО сбили две авиаракеты Х-59
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь