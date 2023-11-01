Стратегических успехов в районе Купянска Харьковской области враг не имеет, несмотря на постоянные попытки захватчиков снова оккупировать город.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

— Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Для российских войск стратегически важен железнодорожный пункт Купянск-Узловой Харьковской области, через который осуществлялось до деоккупации логистическое снабжение провизии и боеприпасов.

Именно поэтому враг наносит удары по переправам, по всем объектам, которые могут Силы обороны отрезать от Купянска-Узлового, и пытается окружить город, штурмуя позиции украинских защитников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Military Media Center

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.