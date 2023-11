Что такое Европейский Союз и как интеграция Украины может изменить доминирование в ЕС

Европейский Союз — это партнерство 27 государств Европы, охватывает значительную часть Европейского континента. В ЕС проживает около 447 млн человек или почти 6% населения мира. Граждане стран Евросоюза также являются гражданами ЕС.

Украина также намерена развивать отношения с Европейским Союзом, в частности стать полноправным членом блока.

Однако за последние годы на долю ЕС выпало немало испытаний, таких как мировой финансовый кризис 2008 года, наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока, выход Британии из ЕС (Brexit) и экономические последствия пандемии COVID-19.

Теперь к вызовам добавилась полномасштабная война России против Украины, ведь именно в страны ЕС от войны бежало несколько миллионов украинских беженцев. А еще многие европейские страны поставляют нам оружие, амуницию или финансируют первоочередные социальные нужды.

Факты ICTV подготовили подробный разбор о том, как работает Европейский Союз, какие институты имеет и за что они отвечают.

После Второй мировой войны, в 50-х годах, европейские страны заговорили об объединении для экономического роста и будущей защиты мира. Договор о Европейском Союзе подписали 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт, Нидерланды. В силу Маастрихтский договор вступил 1 ноября 1993 года.

Нынешнюю структуру и полномочия ЕС получил в 2007 году по Лиссабонскому договору, также известному как Договор о реформировании. Согласно этим документам, 27 членов блока согласились объединить свои суверенитеты и делегировать ЕС многие полномочия.

ЕС имеет семь основных институтов, которые можно условно сгруппировать по их исполнительным, законодательным, судебным и финансовым функциям. Также ЕС имеет десятки меньших органов, которые принимают законы, координируют внешнюю политику и торговлю, управляют общим бюджетом.

Европейский совет — группа высших политических лидеров ЕС — состоит из президента или премьер-министра каждой страны-члена. На заседаниях совета определяют общее направление развития ЕС и решают насущные вопросы высокого уровня. Члены ЕС избирают президента, который может занимать должность до двух сроков по 2,5 года. Сейчас президентом является бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Европейская комиссия — главный исполнительный орган ЕС. Она предлагает законопроекты, управляет бюджетом, выполняет решения, издает регламенты и представляет ЕС во всем мире на саммитах, переговорах и в международных организациях. Члены комиссии назначаются Европейским советом и утверждаются Европейским парламентом. Сейчас комиссию возглавляет бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский парламент избирается прямым голосованием, а его представители назначаются населением каждой страны-члена. ЕП не предлагает законопроекты, но законы не могут приниматься без одобрения европарламентариев. Европарламент также ведет переговоры и утверждает бюджет ЕС и осуществляет надзор за деятельностью комиссии. Сейчас парламент возглавляет мальтийский политик Роберта Метсола.

Совет Европейского Союза — или Совет министров — является второй законодательной ветвью власти, также участвует в принятии законов. Совет состоит из министров правительств всех стран — членов ЕС. Министры собираются в группах по сферам своей деятельности: главы МИД встречаются в одной группе, министры сельского хозяйства — в другой и так далее.

Суд Европейского Союза (СЕС) является высшим судебным органом ЕС, который занимается толкованием законодательства блока для национальных судов, решает споры. СЕС состоит из Европейского суда (принимает решения о нарушениях государствами-членами, толкует законодательство) и Общего суда — там широкий спектр рассмотрения исков против институтов ЕС.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) занимается управлением евро для 19 стран, которые используют эту валюту, регулирует банковскую систему ЕС. Директором ЕЦБ является бывшая руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Европейский суд аудиторов (ЕСА) проводит аудит бюджета ЕС, проверяет расходование средств и сообщает о случаях мошенничества парламенту, комиссии и национальным правительствам.

Офисы вышеупомянутых учреждений расположены по всему ЕС со штаб-квартирами в Брюсселе, Франкфурте, Люксембурге и Страсбурге.

Хотя Европарламент не может инициировать законопроекты, законы для ЕС не могут приниматься без одобрения парламента. В нем проходит обсуждение всех законов, в том числе и бюджетных, с комиссией и Советом министров в рамках процедуры, известной как совместное принятие решений.

Одобрение Европарламента требуют и международные соглашения, в частности торговые. Председатель ЕП, который избирается этим органом, также должен подписывать законы для их окончательного принятия.

Европарламент утверждает членов Европейской комиссии, а также может заставить комиссию уйти в отставку. Хотя такого еще не случалось, но в 1999 году комиссия массово подала в отставку из-за коррупционного скандала.

Прямые выборы в Европарламент проходят во всех странах — членах Европейского Союза. Каждая из стран имеет свою квоту депутатов, которая исчисляется в зависимости от численности населения. Территория Евросоюза делится на избирательные округа, каждый из которых занимает территорию лишь одного государства.

В каждом из государств депутаты избираются по национальным правилам, поэтому квота членов Европарламента может по-разному распределяться внутри страны и делиться на несколько избирательных округов.

В настоящее время более одного избирательного округа имеют: Бельгия, Ирландия, Италия, Польша и Франция. В остальных государствах границы совпадают с границами единого округа.

Европейский парламент состоит из 751 депутата. Но выбирают только 720, потому что освободились места после выхода Британии из ЕС. Теперь в парламенте эти места держат на случай расширения.

Польша в Европарламенте имеет 51 депутата; Германия — 96; Франция — 74; Италия -73; Чехия — 21 депутата; страны Балтии — всего 25 депутатов. Украина тоже планирует стать членом ЕС и тогда должна будет избрать своих депутатов в ЕП.

В комментарии Фактам ICTV кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович отметил, что в таком случае в Европейском парламенте может создаться союз таких стран, как Польша, Украина, Чехия. Возможно присоединение и стран Балтии.

Польша много лет назад, еще до своего членства, говорила, что так называемая молодая Европа может иметь большую ячейку депутатов, которые бы влияли на повестку дня в Европарламенте. Несмотря на то, что в ЕП существуют большие фракции, которые в себе объединяют различные политические партии по разным направлениям — либералы, демократы, социалисты и т. д., — у парламентариев тогда сработает принцип государственного позиционирования. То есть основное внимание евродепутаты будут уделять законопроектам, важным для своей страны. Поэтому в общем депутаты из разных стран могут объединяться в коалиции, например, большинство Центрально-Восточной Европы.

По словам Игоря Рейтеровича, представительство Украины в Европарламенте может усилить коалицию славянских стран и будет иметь значительное влияние на принятие решений, нужных нам и нашим соседям.

Эксперт также отметил, что на сегодня в Европейском парламенте есть неформальное лидерство трех стран — это Германия, Франция и Италия. Они являются лидерами, потому что это наиболее богатые страны Евросоюза, они являются локомотивами экономики ЕС и именно эти страны имеют больше всего депутатов в Европарламенте.

К себе они привлекают представителей других стран старой Европы, например, страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) и тогда имеют возможность проводить ключевые законопроекты.

Кстати, часть польских политических сил, например, Право и справедливость Ярослава Качиньского, на этом спекулировали во время выборов. Они говорили, что если Дональд Туск (Гражданская платформа) станет премьер-министром Польши, то он будет выполнять задачи Берлина и Польша превратится в Германию.

Для некоторых стран старой Европы это может быть определенный риск, но они к такому относятся спокойно. Может, они надеются, что перетянут украинцев на свою сторону.

Комиссия состоит из 27 комиссаров, по одному от каждого государства-члена, возглавляется президентом. Президент избирается Европейским советом и утверждается Европейским парламентом после каждых парламентских выборов, руководит комиссией в течение пятилетнего срока.

В состав коллегии комиссаров входят:

Комиссия отвечает за разработку законопроектов, составление и распределение бюджета ЕС, выполнение законов ЕС.

Общая внешняя политика и политика безопасности касается дипломатии, безопасности и оборонного сотрудничества. Руководство на высшем уровне осуществляют национальные правительства стран — членов блока через Европейский совет и Совет министров.

Внешняя политика осуществляется верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Эта должность еще известна как министр иностранных дел ЕС. Сейчас ее занимает испанский политик Жозеп Боррель.

Стоит заметить, что ЕС играл ведущую роль в переговорах по Парижскому климатическому соглашению и ядерному соглашению с Ираном, которые были заключены в 2015 году. В 2016 году Евросоюз заключил соглашение с Турцией об ограничении приема беженцев.

ЕС ввел санкции против РФ после аннексии Крыма в 2014 году. Однако до начала российско-украинской войны в 2022 году члены блока спорили о том, насколько тесно сотрудничать с Москвой в энергетической и других сферах, учитывая зависимость Евросоюза от российских нефти и газа.

Но с началом войны России против Украины в 2022 году Германия остановила масштабный российский проект газопровода Северный поток-2, а ЕС в целом усилил санкции против российских финансовых учреждений и физлиц, и Путина в частности.

Страны ЕС сотрудничают в военных миссиях на добровольной основе. Однако постоянной армии ЕС, независимой от армий стран-членов, не существует. Кстати, членство стран в ЕС и военном блоке НАТО частично совпадает. В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Лиссабонский договор признает НАТО главным средством коллективной обороны Европы.

Расходы Европейского Союза в 2020 году (последнем году, за который Еврокомиссия обнародовала полную отчетность) составили более 197 млрд долларов.

Около 35% идет на сельское хозяйство, в частности на выплаты фермерам, развитие рыболовства, лесничества, сельских общин.

Деньги выделяются и на экономическую, социальную и территориальную сплоченность, призванную помочь менее развитым странам ЕС. Около 14% бюджета идут на отрасли научных исследований и разработок, энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

Бюджет ЕС ежегодно пересматривается.

Шенгенская зона включает страны, которые договорились отменить все виды пограничного контроля между собой и усилить сотрудничество в правоохранительных органах.

К зоне относятся: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Швеция, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия (последние четыре страны не являются членами ЕС).

Европейский механизм стабильности (ESM) — это агентство ЕС, которое предоставляет экстренные кредиты непосредственно правительствам или частным банкам, находящимся в затруднительном положении.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), основанный в 1958 году, является официальным инвестиционным банком ЕС, который предоставляет дешевые кредиты, инвестиции в акционерный капитал и другое финансирование тысячам предприятий, правительственным программам и тому подобное.

Европейское экономическое пространство (ЕЭП) — это соглашение 1994 года, которое распространяет единый рынок ЕС на три страны, не являющиеся членами ЕС: Исландию, Лихтенштейн и Норвегию. Эти три страны, а также Швейцария образуют Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), отдельную зону свободной торговли.

Наше государство граничит с четырьмя членами ЕС: Венгрией, Польшей, Словакией и Румынией.

5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговорный процесс по новому соглашению. 9 сентября 2008 года на Парижском саммите Украина и Евросоюз договорились заключить Соглашение об ассоциации.

Политическую часть Соглашения об ассоциации подписали 21 марта 2014 года, экономическую часть — 27 июня 2014 года. 16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Оно вступило в силу 1 сентября 2017 года.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе. 17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата. При этом официальный Брюссель выдвинул семь требований по проведению реформ в Украине.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine ???????? and ????????

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022