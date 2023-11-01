Враг должен постоянно испытывать “сезон сюрпризов”. Гуменюк об обстановке на Юге

Несмотря на то, что россияне в течение длительного времени накапливали силы и сейчас продолжают маневры этими силами и средствами, Силы обороны продолжают мощно уничтожать потенциал врага.

Такое заявление сделала пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов.

— Мы продолжаем контрбатарейную борьбу и другие методы ведения борьбы, которые пока не стоит раскрывать. Враг должен постоянно чувствовать “сезон сюрпризов”, — сказала она.

По словам Гуменюк, дырявость вражеской системы противовоздушной обороны будет способствовать активному перемещению накопленных ресурсов вражеской армии.

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— Россияне настроили системы ПВО и оборонительные мощности, которые тоже несут потери. На материковой части левого берега враг пытается определиться, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления. А мы продолжаем уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки. Кроме того, их существенно прижимает Запорожское направление, — добавила она.

Напомним, ранее мы рассказывали, что три недели ожесточенных боев возле Авдеевки стали едва ли не самой дорогой битвой для России с начала полномасштабной войны.

Украинская артиллерия уничтожает колонны бронетехники и пехоту оккупантов еще на подступах к городу, однако до сих пор им не удалось осуществить прорыв.

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