Враг должен постоянно испытывать “сезон сюрпризов”. Гуменюк об обстановке на Юге
Несмотря на то, что россияне в течение длительного времени накапливали силы и сейчас продолжают маневры этими силами и средствами, Силы обороны продолжают мощно уничтожать потенциал врага.
Такое заявление сделала пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов.
— Мы продолжаем контрбатарейную борьбу и другие методы ведения борьбы, которые пока не стоит раскрывать. Враг должен постоянно чувствовать “сезон сюрпризов”, — сказала она.
По словам Гуменюк, дырявость вражеской системы противовоздушной обороны будет способствовать активному перемещению накопленных ресурсов вражеской армии.
— Россияне настроили системы ПВО и оборонительные мощности, которые тоже несут потери. На материковой части левого берега враг пытается определиться, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления. А мы продолжаем уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки. Кроме того, их существенно прижимает Запорожское направление, — добавила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, что три недели ожесточенных боев возле Авдеевки стали едва ли не самой дорогой битвой для России с начала полномасштабной войны.
Украинская артиллерия уничтожает колонны бронетехники и пехоту оккупантов еще на подступах к городу, однако до сих пор им не удалось осуществить прорыв.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко