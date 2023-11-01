Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты
Анастасия Кожушко, редактор ленты

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Метро Києва
Фото: Depositphotos

В Киеве возобновлена работа всех станций метро. Подземка работает с 06:00 до 23:00.

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час. Подземка будет открыта с 06:00 до 23:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.

Как курсируют поезда

Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Сейчас смотрят

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Станция Гидропарк находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный Хутор.

До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена

Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн на одну поездку.

Работает ли метро во время воздушной тревоги

46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги таков:

  • при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ — удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком возле входной двери.

Все эти станции обеспечены:

  • питьевой водой (специальные фонтанчики, размещенные на платформах станций);
  • санитарными узлами;
  • вентиляционными системами;
  • дополнительными местами для сидения, одеялами и матрасами;
  • мобильной интернет-связью 4G.

Отметим, что на станциях прохладно, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и пледы.

Читайте также
До какого часа в Украине продают алкоголь – список областей
алкоголь

Источник: КП Киевский метрополитен

Источник: КГГА
Киевский метрополитен, КГГА, Метро
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ГБР проводит обыски в помещениях ТЭЦ в Киеве — что происходит
електроенергія
Осенние каникулы в школах Киева: в КГГА сделали заявление по датам
школа діти за партами
На Оболони в Киеве кран порвал контактную сеть троллейбусов — движение транспорта изменено
На Оболоні у Києві кран порвав контактну мережу
В Киеве вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Зміни з 1 жовтня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
До скольки работает метро в Киеве 2023: график работы киевского метрополитена
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь