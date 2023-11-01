Какой будет зима 2023-2024 в Украине: когда ждать морозов

Зима в этом году существенно не будет отличаться от предыдущего холодного сезона. Какая будет зима в 2023 году, какой погоды ждать и будут ли снег и морозы – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой будет зима 2023-2024

Грядущая зима не будет особо отличаться по температуре от аналогичного периода прошлого сезона. Это показывает прогноз Wisemeteo.

Дней со снегопадами или дождями на протяжении будущей зимы ожидается не так уж много. Согласно прогнозу, среднее значение температуры будет достигать 0⁰С, что незначительно ниже, чем в предыдущий зимний сезон. Синоптики предупреждают, что зима по-настоящему вступит в свои права около 2 декабря, когда температура опустится до -2⁰С. Осадков ожидается немного, преобладание плюсовых температур указывает на то, что это будет, скорее всего, снег с дождем.

Сейчас смотрят

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала, какая будет зима в 2023 году. По словам соноптика, последние зимы у нас “следуют одна за другой” и похожи между собой. Погода мало будет отличаться от той, которая была в прошлом году, прогнозирует Мартазинова. Однако, она отмечает, что зимы стали температурно неустойчивыми.

— Это означает, что, как и в прошлые годы, этой зимой снова ожидаются температурные “качели”, правда, не столь сильные, как, например, в теплое время года, когда столбик термометра менял показатели на 10 градусов в течение двух дней, – объясняет эксперт.

Так что ожидать долгосрочных устойчивых похолоданий не приходится, “практически обойдется без особых морозов – 0…+5 градусов в дневное время”, прогнозирует метеоролог.

Какая погода будет в декабре 2023 года

Среднемесячная дневная температура в декабре установится на уровне -1⁰С, а ночная будет находиться в диапазоне от 0⁰С до -8⁰С. Однако, в середине месяца могут внезапно наступить кратковременные морозы до 15⁰С.

— Дальше снова пойдет потепление, – предупредила Мартазинова.

По прогнозам метеослужб, выше +7⁰С воздух прогреваться не будет. Обильных осадков также в течение последнего месяца года не ожидается.

Какая погода будет в январе 2024 года

В январе средняя температура, по прогнозам, установится около нулевой отметки. Но возможны колебания на уровне от 0⁰С до -5⁰С ночью, не выше+5⁰С днем. По словам Мартазиновой, в январе не ожидается много снега или других осадков.

— В январе в отдельные холодные дни температура воздуха может опускаться не ниже уровня от -7⁰С до -10⁰С, – подчеркивает метеоролог.

Какая погода будет в феврале 2024 года

Февральская погода в среднем останется такой же, как в январе. А вот ночи станут заметно холоднее – столбик термометра может опускаться до -11⁰С. Количество осадков будет также не очень значительным.

Зима 2024 в мире – морозы и снег

По данным сервиса Severe Weather, в настоящий момент над Северным полюсом формируется полярный циклон. Согласно прогнозам, это принесет снега и понижение температуры в Европу, на восточное побережье США и Канады.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.