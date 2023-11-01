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За сутки РФ потеряла 680 солдат и более 100 единиц техники
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 301 490 военных, из них 680 оккупантов украинские защитники ликвидировали за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 01.11.23
- танков — 5223 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 9834 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 7250 (+23) ед,
- РСЗО — 846 (+2) ед,
- средств ПВО — 563 (+1) ед,
- самолетов — 321 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5468 (+28),
- крылатых ракет — 1547 (+1),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34) ед,
- специальной техники — 1019 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
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