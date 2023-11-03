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Юлия Захарченко, редактор ленты

Почему предельный возраст для призывников не снизили до 25 лет — объяснение секретаря СНБО

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал закон о снижении предельного мобилизационного возраста до 25 лет, потому что это очень чувствительный вопрос.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии украинским журналистам. По его словам, этим решением нужно взять ответственность, что люди младшего возраста должны идти на фронт.

Его спросили, почему президент пять месяцев не подписывает закон, который снижает предельный мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, несмотря на просьбы украинских военных мобилизовать больше людей.

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— Это очень чувствительный вопрос, когда надо своим решением взять ответственность, что люди младшего возраста должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень трудно, — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, сейчас важно попытаться решить сразу несколько проблем. Среди них — максимальное усиление противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и важные объекты критической инфраструктуры.

Секретарь СНБО подчеркнул, что также Украина стремится получить современное вооружение, а самолеты F-16 помогут получить хотя бы определенный паритет в воздухе против Российской Федерации.

— F-16 — это не прихоть. Простой пример. Когда пошли первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то втрое уменьшилось количество полетов. Это жизни наших людей, — утверждает Данилов.

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Источник: ЛІГА.net
Война в Украине, ВСУ, мобілізація, Алексей Данилов, СНБО, українські військові
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