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Юлия Захарченко, редактор ленты

Почему Украине нужно больше вооружения для победы — объяснение эксперта

Почему Украине нужно больше вооружения для победы — объяснение эксперта
Фото: Генштаб ВСУ

Задержка в вопросе поставки вооружения для Вооруженных сил Украины глобально не повлияла на контрнаступление, однако в результате этого оно замедлилось.

Об этом заявил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии украинским журналистам. По его словам, Россия перебросила такое же количество войск, как Ирак в Кувейт перед операцией Буря в пустыне 1991 года.

Он обратил внимание, что США передали Украине танковый батальон, 31 единицу Abrams, 20 ракет ATACMS на 165 км.

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— Кажется, все вопросы должны отпасть сами собой. Меня удивляют высказывания зарубежных журналистов о том, почему Украина наступает медленно, — отметил майор запаса ВСУ.

По словам эксперта, Украина может осуществить контрнаступление быстрее, однако необходимо иметь примерно столько же вооружения и солдат, как было в коалиции против иракского диктатора Саддама Хусейна.

Однако он отметил, что проблемы создают не только задержки с поставками оружия. Сейчас решающее преимущество — за технологиями. Но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил трезвую оценку: пока нет признаков революционного прорыва в области дронов и РЭБ.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, українські військові
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