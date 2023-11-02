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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Где ведутся боевые действия: в Украине обновили список территорий

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Приказом Минреинтеграции от 22 сентября 2023 г. №254 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

На каких территориях Украины ведутся боевые действия в 2023 году, смотрите в материале Фактов ICTV.

Перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия

Указанный перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

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Территории, которые указываются в перечне, делятся на несколько категорий:

  • территории, которые оккупированы РФ;
  • территории, на которых ведутся (велись) боевые действия.

А территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, разделены на:

  • территории возможных боевых действий;
  • территории активных боевых действий.

Перечень территорий периодически обновляется. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам осуществляются выплаты в размере 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн — для всех остальных.

Итак, в обновленный перечень территорий возможных боевых действий вошли населенные пункты:

  • Днепропетровской области: шесть общин Никопольского района, одна община Криворожского района, четыре общины Синельниковского района.
  • Донецкой: 11 громад Покровского района, 13 громад Волновахского района и 12 громад Краматорского района.
  • Николаевской: восемь громад Баштанского района, пять громад Вознесенского района, 12 громад Николаевского района.
  • Сумской: 2 громады Ахтырского района, восемь громад Сумского района, 5 громад Шосткинского района и одна громада Конотопского района.
  • Херсонской: 32 громады Бериславского района, 12 громад Херсонского района, две громады Каховского района.

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Война в Украине, ВПО, Російська агресія
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