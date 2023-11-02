Пожар на аэродроме в Крыму и атаки ВСУ на Херсонщине: главные события ночи 2 ноября

За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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ВСУ продолжают контратаки на оккупированном левобережье Херсонской области

Украинские силы атаковали вблизи поселка Пойма (4 км от реки Днепр) и Песчановки (3 км от реки Днепр), а также продолжающиеся боевые действия вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона).

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные утверждают, что ВСУ удерживают позиции в Крынках и укрепляют свои позиции, а российские силы наносят по украинцам удары с воздуха и термобарической артиллерии ТОС-1А Солнцепек.

Оккупанты жалуются на недостаток боеприпасов — перехват ГУР

Российские солдаты жалуются на большие потери армии РФ и значительную нехватку боеприпасов в полномасштабной войне против Украины. Об этом говорится в разговоре оккупанта со своим знакомым, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

По словам российского военнослужащего, в его бригаде постоянно меняются люди, а из-за недостатка снарядов и оружия большое количество московских наемников попадает в госпитали.

— У нас снарядов не хватает, того не хватает, стрелять нечем, — отметил он во время разговора, перехваченного ГУР Минобороны Украины.

В Крыму вспыхнул пожар на аэродроме Саки

Во временно оккупированном Крыму вблизи взлетной полосы аэродрома Саки зафиксированы следы возгорания.

На обнародованных спутниковых кадрах за 31 октября специалисты заметили несколько очагов возгорания, а еще 28 октября их не было.

ХАМАС не сможет управлять сектором Газа в будущем — Белый дом

В Белом доме считают, что палестинская террористическая организация ХАМАС не должна в будущем быть привлечена к руководству сектором Газа.

Об этом заявил представитель администрации президента США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Он отметил, что после того, как 7 октября ХАМАС уничтожил 1,4 тыс. человек на юге Израиля, в основном мирных жителей, поставить его у руководства регионом будет неправильно.

Минобороны планирует покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога

Министерство обороны намерено покупать крупы и хлеб для Вооруженных сил Украины отдельно от каталога. Так указанные товары станут значительно дешевле при государственных закупках.

Ведомство планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины.

Там считают, что отделение круп и хлеба от общего каталога может помочь уменьшить стоимость этих продуктов для Вооруженных сил Украины.

— У Министерства был опыт с выводом воды на торги отдельно от каталога. Этот процесс дал результат — цена снизилась более чем на треть, — отмечают в МО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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