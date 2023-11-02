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Юлия Захарченко, редактор ленты

Подавляет российскую ГЛОНАСС: украинская система РЭБ Piranha готова к серийному производству

Подавляет российскую ГЛОНАСС: украинская система РЭБ Piranha готова к серийному производству
Фото: Факти ICTV

Уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы Piranha AVD 360, который подавляет российскую систему ГЛОНАСС, успешно прошел полевые испытания и готов к серийному производству.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, это поможет усилить Силы обороны Украины и эффективнее защищать важные объекты.

Piranha AVD 360 — уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его технология помогает эффективнее защищать бронетехнику, личный состав от вражеских дронов, создавая защитный купол до 600 м вокруг.

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Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат — цель зависает в воздухе и совершает аварийную посадку или бесконтрольно падает.

В то же время Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству, утверждает глава Минцифры.

Федоров отметил, что люди, которые работают над технологическими и инновационными проектами в оборонной сфере, могут подавать их через Brave1.

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атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Мінцифри, Михайло Федоров
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