Подавляет российскую ГЛОНАСС: украинская система РЭБ Piranha готова к серийному производству
Уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы Piranha AVD 360, который подавляет российскую систему ГЛОНАСС, успешно прошел полевые испытания и готов к серийному производству.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, это поможет усилить Силы обороны Украины и эффективнее защищать важные объекты.
Piranha AVD 360 — уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его технология помогает эффективнее защищать бронетехнику, личный состав от вражеских дронов, создавая защитный купол до 600 м вокруг.
Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат — цель зависает в воздухе и совершает аварийную посадку или бесконтрольно падает.
В то же время Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству, утверждает глава Минцифры.
Федоров отметил, что люди, которые работают над технологическими и инновационными проектами в оборонной сфере, могут подавать их через Brave1.
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