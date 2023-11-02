РФ готовится к новой волне атак на украинские позиции в районе Авдеевки — ISW
Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к новой волне наземных атак украинских позиций в районе Авдеевки.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты считают, что россияне будут атаковать пехотой и это в очередной раз приведет к огромным потерям.
Кремлевский блогер утверждает, что российские подразделения под Авдеевкой значительно замедлили темп атак на севере и юге от города, однако наносят массированные обстрелы по украинским позициям и ближним тыловым районам.
Возможно, оккупанты таким образом хотят захватить украинские объекты в районе Авдеевки. Но шквальный огонь, скорее всего, является подготовкой авиации и артиллерии к бою накануне очередной волны российских атак.
Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне готовятся к проведению “мясных атак” под Авдеевкой и тренируют штурмовые подразделения Шторм-Z.
Возможно, россияне новыми штурмами хотят компенсировать значительные потери в Авдеевке в течение октября. Так, геолокационный проект GeoConfirmed на основе коммерческих спутниковых снимков подтвердил, что с 9 октября армия РФ потеряла 197 транспортных средств. 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурмов с 9 по 13 октября, 94 машины -ьво время второй волны с 14 по 23 октября и четыре подтвержденные и 18 потенциально потерянных машин с 24 по 31 октября.
GeoConfirmed называет российскую операцию под Авдеевкой самой дорогой для РФ за все время войны в Украине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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