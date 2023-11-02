РФ готовится к новой волне атак на украинские позиции в районе Авдеевки — ISW

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к новой волне наземных атак украинских позиций в районе Авдеевки.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что россияне будут атаковать пехотой и это в очередной раз приведет к огромным потерям.

Сейчас смотрят

Кремлевский блогер утверждает, что российские подразделения под Авдеевкой значительно замедлили темп атак на севере и юге от города, однако наносят массированные обстрелы по украинским позициям и ближним тыловым районам.

Возможно, оккупанты таким образом хотят захватить украинские объекты в районе Авдеевки. Но шквальный огонь, скорее всего, является подготовкой авиации и артиллерии к бою накануне очередной волны российских атак.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне готовятся к проведению “мясных атак” под Авдеевкой и тренируют штурмовые подразделения Шторм-Z.

Возможно, россияне новыми штурмами хотят компенсировать значительные потери в Авдеевке в течение октября. Так, геолокационный проект GeoConfirmed на основе коммерческих спутниковых снимков подтвердил, что с 9 октября армия РФ потеряла 197 транспортных средств. 99 машин оккупанты потеряли во время первой волны штурмов с 9 по 13 октября, 94 машины -ьво время второй волны с 14 по 23 октября и четыре подтвержденные и 18 потенциально потерянных машин с 24 по 31 октября.

GeoConfirmed называет российскую операцию под Авдеевкой самой дорогой для РФ за все время войны в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.