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Илья Нежигай, редактор ленты

Среди американцев наблюдается снижение поддержки Украины в войне — опрос Gallup

Среди американцев наблюдается снижение поддержки Украины в войне — опрос Gallup
Фото: Getty Images

Поддержка американцами борьбы украинцев против российского вторжения снижается. Большинство взрослого населения считает, что финансовая помощь США Киеву должна быть ограничена по времени.

Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, проведенного компанией Gallup.

С приближением зимы взгляды граждан США на войну России против Украины изменились, и теперь часть американского общества считает, что Вашингтон делает слишком много для помощи Киеву.

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Что касается поддержки Украины, 41% американцев в целом считают, что США делают слишком много. Процент увеличился с 24% в августе 2022 года и 29% в июне 2023 года. 33%, по сравнению с 43% в июне, считают, что США делают достаточно, а 25% считают, что недостаточно.

Поддерживают ли американцы Украину в войне с РФ — опрос Gallup

Інфографіка: Gallup

Раскол внутри Конгресса США по военным действиям

Количество республиканцев (62%) и американцев, не поддерживающих ни одну из партий (44%), которые все чаще считают, что США делают слишком много для поддержки Украины, увеличилось по сравнению с тем, когда Gallup начал задавать этот вопрос в августе 2022 года.

Поддерживают ли американцы Украину в войне с РФ — опрос Gallup

Інфографіка: Gallup

Закончить войну или вести долгую?

Другой ключевой вопрос, который навис над конфликтом с самого его начала — чем он закончится. В августе 2022 года большинство американцев (66%) считали, что США должны поддержать Украину в возвращении всех ее территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту. Сейчас эта точка зрения ослабла, но не изменилась: 54% американцев придерживаются этого же мнения.

43% теперь выступают за то, чтобы США попытались помочь быстро закончить войну, даже если это приведет к тому, что Украина уступит территории России.

Поддерживают ли американцы Украину в войне с РФ — опрос Gallup

Інфографіка: Gallup

Вопрос о “сохранении курса”

В вопросе о том, как закончить войну, произошли значительные партийные сдвиги: большинство республиканцев (55%) теперь предпочитают закончить конфликт как можно скорее. Американцы, не поддерживающие ни одну из партий, также заметно изменили мнение в этом вопросе и теперь делятся поровну на тех, кто поддерживает затяжной конфликт, при котором Украина вернет себе все территории, и тех, кто хотел бы, чтобы война закончилась как можно скорее.

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Демократы по-прежнему выступают за то, чтобы помочь Украине вернуть все территории.

Поддерживают ли американцы Украину в войне с РФ — опрос Gallup

Інфографіка: Gallup

Финансовая помощь и ее пределы

Сегодня 61% американцев считают, что финансовая помощь, которую Украина получает от Вашингтона, должна иметь ограничения, причем более 8 из 10 республиканцев разделяют эту точку зрения.

37% американцев, в том числе 65% демократов, считают, что США должны продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Украина обращается за ней.

Поддерживают ли американцы Украину в войне с РФ — опрос Gallup

Інфографіка: Gallup

Кто выигрывает войну?

И наконец вопрос, который Gallup начал задавать в июне этого года: кто, если вообще кто-либо, победит в войне?

Сегодня 64% американцев считают, что ни одна из сторон не выигрывает, что на 7% больше, чем летом, когда мир ожидал украинского контрнаступления.

Поддерживают ли американцы Украину в войне с РФ — опрос Gallup

Інфографіка: Gallup

Интересно, что мнение о том, что ни одна из сторон в настоящее время не выигрывает войну, является единственным вопросом о войне, в котором наблюдается хотя бы некоторая последовательность в зависимости от партийной принадлежности: практически нет различий между демократами, независимыми от партий и республиканцами.

Однако демократы гораздо чаще, чем республиканцы и независимые, считают, что побеждает Украина, а не Россия.

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Америка, Война в Украине, Опрос, США
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