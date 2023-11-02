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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

музей Голодомору
Фото: Depositphotos

Еще три штата США — Вашингтон, Мэриленд и Аризона — признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины.

Об этом в своем Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

– Еще три штата — Вашингтон, Мэриленд и Аризона присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде, – написала она.

По словам Макаровой, уже 31 американский штат выдал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

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Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Еще три штата США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Она также рассказала, что посольство Украины в США активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа.

– Приглашаем украинскую общину во всех штатах участвовать в кампании памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад, – подчеркнула посол.

Напомним, в четверг, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Геноцид, Голодомор, США, Украина
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