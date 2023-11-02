Возможностей у РФ вести войну становится все меньше: Данилов о помощи от КНДР

То, что Северная Корея передала России более 1 млн артиллерийских снарядов, свидетельствует лишь об одном — страна-агрессор теряет собственные возможности для ведения войны против Украины.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Помощь от КНДР означает, что возможностей у Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам надо свое делать. У нас есть партнеры. В последнее время начались разговоры о том, что нас якобы начали забывать, с нами не будут общаться — все это российская пропаганда, которая делает из мухи слона, — подчеркнул он.

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Данилов заверил, что поддержка от союзников была и будет, и заявления, сделанные лидерами ведущих стран еще в начале полномасштабной агрессии, остаются в силе.

Накануне южнокорейская разведка распространила информацию о том, что КНДР передала России более 1 млн артиллерийских снарядов для войны против Украины.

По ее данным, с августа было около 10 поставок вооружения.

Фото: СНБО

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