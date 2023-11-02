Ситуация за год резко изменилась: сколько украинцев считают правильной критику власти

Большинство украинцев сейчас считают целесообразной критику власти, несмотря на войну. Год назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, ситуация была диаметрально противоположной.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, в мае 2022 года большинство украинцев (68%) заявляли о необходимости избегать каких-либо споров. На допустимости критики власти настаивали 26% респондентов.

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По состоянию на октябрь 2023 года ситуация кардинально изменилась. Теперь 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения и действия власти, поскольку “только так можно решить проблемы и улучшить ситуацию в стране”.

Настаивают на избежании споров 25% опрошенных.

Такая тенденция наблюдается во всех регионах Украины, где большинство населения убеждены, что сейчас есть смысл критиковать возможные ошибки власти.

Однако на Востоке Украины чуть меньше респондентов (62%) заявили об уместности критики и чуть больше (31%) о ее неуместности.

– Действительно, в Украине нарастает критика действий центральной власти (сейчас преимущественно в формате критики парламента и правительства при сохранении высокой поддержки и доверия к президенту) с значительно выраженным желанием “перемен”. Очевидно, наибольшим фактором таких изменений настроений, когда 70% уже считают целесообразной критику, является коррупция, и украинцы не хотят замалчивать ее. Вместе с этим… 59% все-таки видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, – отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он уточнил, что среди украинцев сохраняется мощный запрос на единение. Граждане не хотят раздоров и конфликтов.

По последним данным КМИС, 81% украинцев выступают против проведения выборов во время войны. То есть у большинства населения нет желания немедленных изменений путем выборов.

Приоритетом остается наша победа. Поэтому социологи выяснили, насколько целесообразной украинцы считают именно конструктивную критику возможных ошибочных действий власти.

– Украинцы хотят конструктивных предложений, которые бы исправляли имеющиеся недостатки и которые приближали бы Украину к победе, — уточнил Грушецкий.

Социологи КМИС провели опрос в течение 30 сентября – 13 октября 2023 года. Был использован метод телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Социологи опросили 2 007 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме временно оккупированного Крыма). Исследование проводилось среди граждан, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых украинскими властями до 24 февраля 2022 года).

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%, 1,1% для показателей, близких к 5%. Но в условиях войны к ней добавляется определенное систематическое отклонение, не влияющее на надежность результатов.

Согласно другому опросу КМИС, большинство украинцев считают борьбу с коррупцией наиболее приоритетной реформой. На втором месте – задачи, связанные с войной, на третьем – реформа судебной системы.

Источник : КМИС

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